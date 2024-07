CALCIOMERCATO JUVENTUS, PIACE AKLIOUCHE

Il calciomercato Juventus aggiunge un nuovo nome alla lisa dei soliti noti. Già accostato all’Inter nei giorni scorsi, Maghnes Akliouche potrebbe essere il grande colpo in pieno stile Cristiano Giuntoli secondo Tuttosport.

Reduce da una stagione molto positiva al Monaco con 7 gol e 4 assist in 28 partite, 18 da titolari, il 22enne mancino potrebbe approdare in Serie A in questa sessione di mercato. I nerazzurri rimangono vigli e dalla Francia fanno sapere che c’è già stata un’offerta rispedita al mittente.

La valutazione del giocatore, come fa sapere L’Equipe, è tra i 25 e 30 milioni con il contratto in scadenza nel 2026. I monegaschi, alle prese già con la cessione quasi certa di Fofana al Milan, rischia di perdere un altro elemento importante in direzione Italia.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, HUIJSEN IN USCITA: DOVE ANDRÀ?

Il calciomercato Juventus vanta anche diverse operazioni in uscita. Se Soulé vuole solo la Roma e le parti si sono definitivamente accordate, per quanto riguarda Huijsen il discorso è un po’ diverso. Il difensore, infatti, starebbe ancora decidendo la sua strada.

In Francia lo vogliono Marsiglia, Monaco e PSG mentre in Inghilterra è molto forte il Bournemouth, senza dimenticare le sirene tedesche direttamente da Stoccarda e Wolfsburg. Insomma, un’asta internazionale per il gioiellino ex Roma.

Giuntoli è stato chiaro: niente sconti, com’è stato alla fine per Soulé, partito per 26 milioni più bonus invece dei 35 richiesti. Per Huijsen non ci saranno alcuni favoritismi economici, per il giocatore i bianconeri vogliono 18 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del 20%:

Arrivano notizie confortanti per quanto riguarda Todibo. La trattativa prosegue a gonfie vele con la Juventus sempre in cima alle preferenze del calciatore francese. Il difensore classe 1999 del Nizza, con un trascorso al Barcellona, avrebbe rifiutato il West Ham pur di trasferirsi a Torino, come riporta Sky Sport.