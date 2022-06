Calciomercato Juventus news/ Clamoroso dalla Spagna: “Offerti Neymar e CR7!”

Sono tantissime le indiscrezioni sul calciomercato della Juventus, alcune a dir poco clamorose. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, sarebbero stati offerti Neymar e Cristiano Ronaldo! Partiamo dal brasiliano: i bianconeri starebbero pensando seriamente alla stella del Paris Saint-Germain, definita “un’opzione” dalla Vecchia Signora. Sarebbe infatti una richiesta esplicita di mister Massimiliano Allegri.

Neymar potrebbe salutare Parigi e la Juventus sta valutando il da farsi. C’è un ostacolo da valutare, ovvero il lauto ingaggio percepito dall’ex Barcellona, eccessivo per le casse bianconere. Passiamo adesso a Crisitano Ronaldo: Jorge Mendes, infatti, avrebbe offerto il ritorno del portoghese, in rottura con il Manchester United. Un’operazione tutt’altro che impossibile, ma c’è un dettaglio da ribadire: CR7 dovrebbe ridursi sensibilmente lo stipendio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: PIACE FABIAN RUIZ PER LA MEDIANA

Il calciomercato della Juventus vedrà delle novità importanti a centrocampo. Mandragora sembra destinato alla Fiorentina per 10 milioni di euro, in entrata piace Fabian Ruiz. Secondo Sportmediaset, prima bisogna definire il futuro di Ramsey e Arthur. Per il gallese si va verso la risoluzione: il giocatore chiede 3 milioni di euro di buonuscita. Da valutare il futuro di Adrien Rabiot: secondo La Gazzetta dello Sport, il francese ha rifiutato la proposta del Newcastle, restano in corsa Manchester United, Chelsea e Paris Saint-Germain. Per la fascia sinistra piace Andrea Cambiaso del Genoa: da battere la concorrenza dell’Atalanta, che ha messo sul piatto 8 milioni di euro cash. La Dea è in vantaggio, ma occhio al rilancio dei bianconeri. Per la difesa è viva la pista Nikola Milenkovic, già obiettivo dell’Inter: secondo Firenze Viola, la Fiorentina è pronta ad assicurarsi il suo sostituto, il brasiliano Marlon dello Shakhtar Donetsk. Infine, due giovani verso la cessione a titolo temporaneo: l’esterno Marley Akè piace molto alla Salernitana, mentre per Fabio Miretti potrebbe profilarsi un prestito al Monza.

