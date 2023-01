CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Doppio duello con la Roma per Henrichs e Frattesi

Calciomercato Juventus news, le parole di mister Massimiliano Allegri

La Juventus ha il suo bel da fare in questo gennaio di calciomercato invernale e nel frattempo proseguono anche gli impegni ufficiali. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha toccato l’argomento commentando pure le voci sul suo rinnovo di contratto in scadenza a giugno del 2025: “Ho parlato con Elkann ma non del rinnovo di questo, mi ha chiesto come sta andando la squadra. In questo momento ci sono talmente tante cose da fare, bisogna restare concentrati sul campionato senza perderlo di vista. Abbiamo 4 mesi con obiettivi da raggiungere. No non ci saranno rinforzi. Se dovesse partire McKennie abbiamo Cuadrado, De Sciglio, Soulé che può giocare anche da esterno. Se ce ne sarà bisogno cambieremo anche assetto, importante è recuperare quasi tutti i giocatori”.

Calciomercato Juventus news, a centrocampo uno Frattesi tra Brozovic

In questa finestra di calciomercato la Juventus difficilmente combinerà ancora qualcosa soprattutto in entrata. Più facile che i dirigenti del club piemontese si concentrino sulle strategie da attuare in estate ed uno dei reparti in cui potrebbe arrivare qualcuno è senza dubbio il centrocampo. Secondo le indiscrezioni più recenti, i bianconeri potrebbero duellare con la Roma per cercare di aggiudicarsi Davide Frattesi, giocatore del Sassuolo da cui non si muoverà almeno fino a giugno. Un altro elemento nel mirino della Vecchia Signora da qualche tempo è Marcelo Brozovic, che potrebbe essere sacrificato dall’Inter in un’asta di mercato comprendente pure Barcellona, Chelsea e Real Madrid.

Calciomercato Juventus news, concorrenza per Henrichs dell’RB Lipsia

La Juventus potrebbe inoltre scontrarsi con la Roma in fase di calciomercato anche per un altro calciatore. Stiamo parlando di Benjamin Henrichs, venticinquenne di proprietà dell’RB Lipsia con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2025. Stando ai rumors sia i giallorossi che i bianconeri avrebbero chiesto informazioni sul terzino tedesco e la Juve, secondo Sky Sport, potrebbe intensificare i discorsi dopo la partenza di McKennie.

