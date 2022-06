Calciomercato Juventus news/ È fatta per Pogba! E spunta Asensio (ultime notizie)

Il colpo del calciomercato estivo potrebbe metterlo a segno la Juventus. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Paul Pogba è ad un passo dai bianconeri. Restano da definire solo gli ultimi dettagli: contratto fino al 30 giugno 2025 da 7,5-8 milioni di euro a stagione, con opzione fino al 2026. Le possibili competitors si sono defilate: il Psg ha abbandonato la pista, mentre il Real Madrid ha deciso di concentrarsi su Aurelien Tchouameni, giovane di proprietà Monaco.

Pogba non sarà l’unico colpo in entrata dei bianconeri, al lavoro per rimpolpare la rosa di Massimiliano Allegri con innesti di prospettiva e di qualità. Sempre per la mediana, secondo El Mundo Deportivo la Juventus sarebbe sulle tracce di Carlos Soler. In scadenza di contratto con il Valencia nel 2023, lo spagnolo fa gola anche a Barcellona e Atletico Madrid. Per l’attacco, invece, torna di moda Marco Asensio: per As, i bianconeri starebbero monitorando il profilo del fantasista in uscita dal Real Madrid.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: IN BILICO RABIOT E CUADRADO

Altro obiettivo di calciomercato della Juventus è Angel Di Maria. La trattativa è viva, ma bisogna fare i conti con l’inserimento del Barcellona. Mundo Deportivo fa sapere che el Fideo starebbe aspettando segnali dai blaugrana, che prima devono definire il futuro di Dembelè. I bianconeri restano in pole, ma servirà ancora tempo. Per quanto riguarda le uscite, riflettori accesi su Adrien Rabiot. Sul francese c’è il Manchester United: i Red Devils valutano l’ex Psg 20 milioni di euro, ma attenzione ai possibili sviluppi. Secondo Tuttosport, Rabiot potrebbe opporsi al trasferimento in questa finestra di mercato, per puntare ad uno stipendio più alto nella prossima stagione, quando sarà libero a zero. Altro elemento in bilico è Juan Cuadrado. Il colombiano ha rinnovato “automaticamente” il contratto a 5 milioni di euro, rifiutando la proposta di riduzione a 3 milioni per due anni. La Juventus sta trattando con il suo entourage, ma senza fumata bianca potrebbe consumarsi l’addio: sull’ex Chelsea e Fiorentina è vivo l’interesse della Roma di Josè Mourinho.

