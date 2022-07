CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ecco Di Maria, ora tutto su Zaniolo e Koulibaly

Calciomercato Juventus news, Zaniolo l’obiettivo principale

La Juventus sta per tesserare un nuovo calciatore in questa finestra di calciomercato estivo con l’arrivo di Angel Di Maria. Svincolato dopo aver concluso l’avventura al Paris Saint-Germain, l’argentino è arrivato ieri sera a Torino e questa mattina si è recato presso il J|Medical così da effettuare le visite mediche di rito e firmare poi il nuovo contratto con il club piemontese. Le mosse dei bianconeri non terminano però qui dato l’interesse espresso nei confronti di Nicolò Zaniolo della Roma, giocatore accostato ormai da diverso tempo alla Vecchia Signora.

Di Maria alla Juventus/ Calciomercato, l'ex PSG è a Torino per visite mediche e firma

Come riporta Repubblica.it, la strategia da attuare sarebbe quella di offrire 20/25 milioni di euro più il cartellino di Arthur per convincere i giallorossi a lasciar partire l’italiano nonostante il muro dei capitolini, fermi sulla richiesta da 50 milioni di euro senza contropartite tecniche. Tuttavia, la Roma avrebbe comunque bisogno di incassare per poter operare in entrata e la Juve è forte della volontà del calciatore che dovrebbe respingere eventuali offerte provenienti da altri club.

Zaniolo alla Juventus? Messaggio enigmatico sulla Roma/ Il commento della mamma...

Calciomercato Juventus news, Koulibaly il sogno per la difesa

Detto di Zaniolo, in difesa l’obiettivo della Juventus per questo calciomercato estivo sarebbe stato individuato in Kalidou Koulibaly, di proprietà del Napoli. Gli azzurri non vorrebbero affatto cedere il proprio calciatore ad una rivale e, in caso di offerte concrete attualmente ancora non pervenute, preferirebbe lasciarlo partire magari in direzione Premier League dove piaceva a quel Chelsea che vorrebbe ora mettere le mani su Matthijs de Ligt, accostato pure al Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE:

De Ligt al Bayern Monaco?/ Calciomercato, la Juve ascolta i tedeschi ed il Chelsea

© RIPRODUZIONE RISERVATA