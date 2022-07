CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Gabriel ancora in corsa, ecco la richiesta per Zaniolo

Calciomercato Juventus news, la richiesta per Nicolò Zaniolo

In casa Juventus il calciomercato vive un momento di stallo in attesa di cedere Matthijs de Ligt al Chelsea. I bianconeri rimangono fermi sulla richiesta da 110 milioni di euro per convincersi a lasciar partire il centrale olandese ma, per adesso, i Blues non sarebbero propensi a spendere più di 90 milioni. Una volta completata questa cessione allora la Juve sarà libera di dedicarsi alla trattativa per Nicolò Zaniolo, di proprietà della Roma.

Calciomercato Juventus News/ Intesa per Zaniolo aspettando l'addio di De Ligt

Stando alle indiscrezioni più recenti, la richiesta dei giallorossi per il cartellino dell’italiano sarebbe di almeno 50 milioni di euro così da rinunciare al contratto che lega la squadra al calciatore fino al giugno del 2024. Accostato ormai da diverso tempo alla Vecchia Signora, Zaniolo potrebbe essere l’elemento ideale per rinforzare l’organico a disposizione di mister Allegri potendo ricoprire non solo il ruolo di ala ma pure quelli di seconda punta e trequartisa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Salgono le quotazioni di Bremer, il punto su Morata

Calciomercato Juventus news, Gabriel ancora in corsa

Detto di Zaniolo, i dirigenti della Juventus dovranno però anche rimpiazzare adeguatamente De Ligt entro la chiusura della finestra di calciomercato. Se da una parte Gleison Bremer del Torino pare essere vicino al trasferimento all’Inter, che ha bisogno di tutelarsi in caso di partenza di Milan Skriniar in direzione Paris Saint-Germain, dall’altra non tramonta l’ipotesi di vedere Gabriel Magalhaes in Piemonte. Il ventiquattrenne brasiliano ha un contratto con l’Arsenal fino al giugno del 2025 ed i Gunners potrebbero lasciarlo partire se si aggiudicheranno Lisandro Martinez dall’Ajax.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus News/ Pellegrini in partenza, suggestione Gnabry e Morata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA