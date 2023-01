CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Hojlund per il futuro, contatti per Di Maria al Rosario

Calciomercato Juventus news, piace Hojlund dell’Atalanta per l’attacco

La Juventus è da sempre una delle squadre più attente ai giovani di prospettiva ed anche questa sessione di calciomercato invernale non fa sicuramente eccezione. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse da Calciomercato.it, i bianconeri avrebbero infatti messo nel mirino Rasmus Hojlund, attaccante di proprietà dell’Atalanta arrivato in estate e capace di distinguersi nella prima parte della stagione pre-Mondiale in Qatar.

Il diciannovenne danese sta raggiungendo una valutazione da 30 milioni di euro raddoppiando l’investimento da 17 milioni effettuato dai bergamaschi ed avrebbe attirato su di sè l’attenzione anche del Milan.

Oltre a pensare a possibili nuovi movimenti in entrata, in casa Juventus bisogna però guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei propri campioni in questi giorni di calciomercato. Stiamo parlando di Angel Di Maria, fresco vincitore del Mondiale con l’Argentina e per il quale non si esclude il ritorno in patria per giocare nel suo Rosario Central, il cui allenatore Miguel Angel Russo ha spiegato, intervistato da D Sports Radio: “Siamo molto contenti per il suo Mondiale. Se verrà, dovremo fargli trovare una squadra competitiva. Prima o poi tornerà, ne sono certo. Siamo in contatto con Di Maria. Dobbiamo provarci a portarlo a casa, se lo merita per tutto quello che ha fatto. Si può fare”.

Calciomercato Juventus news, Arkadiusz Milik verso il riscatto

Aspettando Hojlund, la Juventus vuole sistemare il proprio attacco in fase di calciomercato sistemando anche un’altra situazione interna, ovvero quella riguardante il riscatto di Arkadiusz Milik dall’Olympique Marsiglia. Per saldare i 7 milioni di euro pattuti con i francesi al momento del trasferimento del polacco bisognerà tuttavia attendere il 26 gennaio, data in cui verrà presentato il nuovo Consiglio d’Amministrazione della società piemontese.

