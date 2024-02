CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ I retroscena su Alcaraz: riscatto stellare! (1 febbraio 2024)

Nel fervore del calciomercato invernale, la Juventus ha annunciato un affare significativo, portando in Italia il giovane talento argentino Carlos Alcaraz. Questa mossa è stata orchestrata dal direttore bianconero Giuntoli, il quale dimostra ancora una volta la sua abilità nel cercare prospetti promettenti per rinforzare la squadra. Carlos Alcaraz, centrocampista classe 2003, approda a Torino dal Southampton, firmando un contratto di prestito a 3,7 milioni di euro, oltre a 200 mila di oneri accessori.

Il particolare interessante di questo accordo di calciomercato è il diritto di riscatto a favore della Juventus fissato a 49,5 milioni di euro, con possibilità di aumento in base al raggiungimento di obiettivi prefissati. Tuttavia, già si sollevano domande riguardo alla fattibilità di esercitare un riscatto così elevato. In passato, Giuntoli aveva cercato di portare Alcaraz a Napoli, indicando la predilezione del dirigente per questo giovane talento. La Juventus, sebbene mostri interesse nel garantire le prestazioni a lungo termine di Alcaraz, potrebbe non essere incline a sborsare una cifra così considerevole alla fine della stagione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ALCARAZ, RISCATTO RINEGOZIABILE?

L’opzione più probabile sembrerebbe una possibile fase di negoziazione tra la Juventus e il Southampton, cercando di rinegoziare le cifre e rendere l’operazione di calciomercato più sostenibile per le casse del club italiano. L’alto valore del diritto di riscatto potrebbe essere stato fissato per convincere il Southampton a cedere Alcaraz a metà stagione, nonostante il suo ruolo rilevante nella squadra che ambisce alla promozione in Premier League.

Complessivamente, l’affare è valutato a 53 milioni di euro tra il costo del prestito e il possibile riscatto. Un investimento significativo per un giocatore proveniente dalla seconda divisione inglese, ma che sottolinea la fiducia della Juventus nelle capacità di Alcaraz e il desiderio di consolidare il proprio centrocampo con giovani talenti di prospettiva. Ora, sarà interessante seguire lo sviluppo di questa storia nel contesto del calcio italiano e delle prospettive di crescita del giovane argentino in maglia bianconera.

