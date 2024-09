DIRETTA LECCE JUVENTUS PRIMAVERA

Due squadre in forma che cercano il colpo della svolta. La diretta Lecce Juventus Primavera fa parte dell’elenco dei match della quinta giornata e vede sfidarsi in questo sabato 21 settembre 2024 alle ore 11:00 formazioni in piena forma.

I giallorossi hanno portato a casa per due volte il bottino pieno vale a dire contro l’Udinese per 5-1 e a Firenze per 2-1 mentre con l’Empoli si sono fermati sull’1-1. L’unico ko è stato l’esordio in un pirotecnico 3-2 in casa del Monza.

I bianconeri hanno iniziato come peggio non potevano ovvero perdendo per 3-0 contro il Genoa. Successivamente è stato un continuo crescendo con prestazioni ottime come il 3-0 al Cesena, il 6-1 di Udine e il 4-0 col Monza.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV LECCE JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Siamo arrivati alla sezione riguardante il dove vedere la diretta Lecce Juventus Primavera. Come siamo ormai abituati da anni, il massimo campionato giovanile viene trasmesso in chiaro su Sportitalia.

Per quanto concerne la visione in diretta streaming bisognerà fare comunque sempre affidamento a Sportitalia nella sua versione app per smartphone e tablet oppure il suo sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS PRIMAVERA

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Lecce Juventus Primavera. I giallorossi si schiereranno con il 4-1-4-1 con Rafaila in porta e il quartetto arretrato Ubani, Esposito, Pavia e Addo. Gorter sarà il mediano con Winkelmann, Yilmaz, Kovac e Mboko dietro a Bertolucci.

I bianconeri replicano con il 3-4-2-1. Tra i pali Zelezny, difesa a tre composta da Verde, Bassino e Gil. Agiranno da esterni Ventre e Nisci con Ripani e Crapisto centrali. Davanti Di Biase con trequartisti Finocchiaro e Ngana.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE JUVENTUS PRIMAVERA

Per ultima cosa andiamo a dare un’occhiata a qual è la favorite delle quote per le scommesse sulla diretta Lecce Juventus Primavera. I favori del pronostico sorridono ai padroni di casa a 2.35 contro i 2.60 degli ospiti e i 3.55 del pareggio

L’Over 2.5 si può trovare a 1.50 mentre l’Under a 2.35. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1,43 e 2,50.