CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Idea Isco, Di Maria verso il ritorno in Argentina

Calciomercato Juventus news, Isco potrebbe arrivare da svincolato

La Juventus sta vivendo un momento davvero complicato in questo freddo gennaio di calciomercato invernale. In orbita bianconera non mancano però le voci riguardanti possibili nuovi innesti in grado di migliorare la squadra a disposizione di mister Massimiliano Allegri, fin troppo distratta dai problemi societari patiti dalla Vecchia Signora. Secondo quanto rivelato da Tuttojuve.com, i piemontesi potrebbero pensare di tesserare Isco, centrocampista spagnolo attualmente svincolato ed accostato nel recente passato sia alla Roma che alla Lazio. Finito nel mirino dell’Union Berlino, la Juventus potrebbe garantire a Isco di giocare in una piazza più importante rispetto ai tedeschi che stanno tuttavia contendendo la Bundesliga al Bayern Monaco trovandosi al secondo posto e a distanza di un solo punto dai bavaresi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Attesa per McKennie, sulla corsia Henrichs più che Holm

Calciomercato Juventus news, Di Maria potrebbe tornare al Rosario Central

La Juventus potrebbe dover ricostruire la propria rosa durante il calciomercato estivo. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League sono diversi i giocatori che potrebbero non essere riconfermati, come ad esempio Angel Di Maria. Il campione del mondo ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ovvero al termine della stagione in corso, ma secondo La Gazzetta dello Sport il sudamericano dovrebbe lasciare Torino per tornare a giocare in patria nel Rosario Central.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Doppio duello con la Roma per Henrichs e Frattesi

Calciomercato Juventus news, oggi le visite mediche di McKennie col Leeds

Nel frattempo la Juventus sta completando la cessione di Weston McKennie al Leeds United in questo finale di calciomercato. Il centrocampista statunitense si sta trasferendo in Premier League per 1,5 milioni di prestito oneroso e diritto di riscatto, trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinati traguardi, fissato a 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus: denaro che verrà utilizzato dalla Vecchia Signora per appianare leggermente i debiti accumulati. Oggi McKennie è atteso per le visite mediche di rito con gli inglesi e, intercettato da Sky Sport in aeroporto prima di partire, ha salutato i tifosi juventini dichiarando: “In bocca al lupo! Grazie per il supporto, ci vediamo presto”.

MCKENNIE AL LEEDS?/ Calciomercato news, Allegri: "C'è l'accordo, non è convocato"

