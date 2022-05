Calciomercato Juventus news/ Incontro con l’entourage di Pogba! (ultime notizie)

Dopo una stagione altamente deludente, il calciomercato estivo potrebbe risollevare la Juventus. La dirigenza bianconera è già al lavoro per pianificare la campagna acquisti e sono diversi gli obiettivi di grande profilo. Ci saranno diversi addii – a partire da Paulo Dybala e Giorgio Chiellini – e gli uomini mercato della Vecchia Signora vogliono consegnare a mister Allegri una rosa competitiva.

Il calciomercato della Juventus parte da un nome: quello di Paul Pogba. Secondo quanto confermato dagli esperti del settore, è in corso un incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage del centrocampista francese, in uscita a costo zero dal Manchester United. Sulle sue tracce c’è anche il Paris Saint Germain, ma il “Polpo” vorrebbe tornare protagonista a Torino, dove ha trascorso quattro anni ad altissimo livello.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IDEA MOLINA

Il calciomercato vedrà impegnata la Juventus su diversi fronti. Un rinforzo per Allegri arriverà per la fascia destra. L’obiettivo numero uno è Nahuel Molina, reduce da una stagione straordinaria con l’Udinese. L’argentino ha raccolto 7 reti in campionato e la Vecchia Signora ha già effettuato un sondaggio con i friulani. Attenzione però alla concorrenza: secondo quanto confidato dal quotidiano Olè, l’Arsenal è pronta a sbaragliare la concorrenza. E non è tutto: i Gunners sono pronti ad inserire nella trattativa il cartellino di Pablo Marì, già alla corte di Cioffi da gennaio in prestito. Parlando della formazione londinese, c’è da registrare una novità dalla BBC Sports: la dirigenza dell’Arsenal ha aperto alla cessione del centrale difensivo Gabriel, da tempo nel mirino della Juventus. Occhio ai possibili incroci: i Gunners sono interessati ad Arthur e non è da escludere una maxi-operazione.

