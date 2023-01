CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Joao Felix va al Chelsea, Soulé verso la permamenza

Calciomercato Juventus news, niente da fare per Joao Felix

In casa Juventus si ragiona sempre nell’ottica di inserire nuovi campioni in rosa così da migliorare il livello della squadra in fase di calciomercato. Per questa ragione i bianconeri sembravano essere interessati a Joao Felix, calciatore portoghese in rotta con l’Atletico Madrid dove, secondo i rumors, non ha un buon rapporto con l’allenatore Diego Simeone. Pur essendosi interessata al ventitreenne, la Juve deve però rassegnarsi al fatto che non potrà aggiudicarselo visto l’imminente passaggio dello stesso al Chelsea. I problemi vissuti dalla società in questi mesi hanno in ogni caso convinto i piemontesi a non prendere in considerazione un affare troppo complicato.

Calciomercato Juventus news, Matias Soulè verso la permamenza

La Juventus si sta guardando intorno in cerca di eventuali occasioni da cogliere in questi giorni di calciomercato ma nel frattempo deve anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi calciatori. Chi sembra essere finito nel mirino di diverse società è Matias Soulè, diciannovenne argentino sotto contratto fino a giugno del 2026. Stando alle indiscrezioni più recenti, il classe 2003 dovrebbe comunque rimanere a Torino per volontà del tecnico Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus news, le parole dell’agente di Rugani

Un altro che non dovrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato è Daniele Rugani, accostato alla Sampdoria ma desideroso di proseguire con i bianconeri come da lui stesso confermato. Intervistato in esclusiva da Tuttojuve.com, l’agente del difensore, il procuratore ed ex portiere Davide Torchia, al riguardo ha aggiunto: “La Juventus ha espresso il piacere di continuare ad averlo nella propria rosa, e non vuole fare trattative per eventuali cessioni. Il calciatore è utile al progetto del club che si sta creando in questo momento. Questo ci è stato detto prima del match con l’Udinese, per cui nessuno poteva sapere del suo impiego e del suo rendimento. La prestazione di sabato avvalora le loro opinioni, noi siamo contenti di tutto questo e ribadiamo il fatto di non aver mai chiesto di andar via. Sappiamo il nostro ruolo, Daniele lavora per essere all’altezza e vuole farsi trovare sempre pronto.”

