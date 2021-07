Calciomercato Juventus News/ Kaio Jorge può arrivare, Pjanic una seconda opzione

CALCIOMERCATO JUVENTUS: KAIO JORGE OPZIONE, GRIEZMANN SOGNO

Il calciomercato Juventus guarda con interesse alle vicende dell’attacco. Come ripetiamo da giorni, l’ago della bilancia è Cristiano Ronaldo: non è ancora chiaro cosa il portoghese intenda fare per la stagione 2021-2022, a seconda della sua volontà (e dunque di una conferma in bianconero o un addio) le strategie offensive di Federico Cherubini sembrano destinate a cambiare. Al momento la Juventus è impegnata con il rinnovo di Paulo Dybala, ma guarda al futuro: lo straripante Europeo di Federico Chiesa lascia intendere che un posto per la fascia sia blindato, ma si pensa comunque a innestare un giovane talento che può essere Kaio Jorge, il cui nome abbiamo già fatto nelle scorse settimane e che era già seguito nelle ultime stagioni.

Attenzione perché il brasiliano del Santos potrebbe davvero arrivare: in patria e non solo se ne parla benissimo, il calciomercato Juventus è pronto a bruciare la concorrenza e poi far crescere e maturare il ragazzo, magari dandogli anche qualche opportunità in Under 23. Sullo sfondo rimane Antoine Griezmann, che con gli arrivi di Sergio Aguero e Memphis Depay sembra in uscita dal Barcellona: costa molto ed è un’operazione complicata, anche perché le ultime indiscrezioni segnalano un forte interesse da parte di alcune squadre della Premier League, che avrebbero maggiore disponibilità economica rispetto a una Juventus che, per di più, non avrebbe troppo spazio in rosa per dare al Petit Diable un posto da titolare.

PJANIC ALTERNATIVA A LOCATELLI

Per quanto riguarda il centrocampo, il calciomercato Juventus sonda la possibilità di far tornare Miralem Pjanic. Partito nell’estate 2020, il bosniaco a Barcellona ha giocato poco e, visto il rientro di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, vedrebbe di buon occhio un ritorno per fare il regista titolare della squadra. Anche il tecnico livornese lo riaccoglierebbe a braccia aperte, perché con Pjanic ha lavorato bene e lo ha messo al centro della mediana in un ruolo importante; non sempre il bosniaco ha garantito un rendimento straordinario, ma forse rispetto alle prestazioni del centrocampo di Andrea Pirlo sarebbe comunque un upgrade. Al momento comunque Pjanic non è la prima opzione del calciomercato Juventus: la scelta principale resta Manuel Locatelli come ormai sappiamo, qualora per il regista del Sassuolo le cose si dovessero complicare – e sembra che sia davvero così – allora la Juventus potrebbe davvero virare su Pjanic, un giocatore che conosce bene l’ambiente e che i bianconeri conoscono a fondo. Vedremo quello che succederà…

