DIRETTA LENS SIVIGLIA/ Video streaming tv: parità all’andata, e ora… (Champions League, 12 dicembre 2023)

DIRETTA LENS SIVIGLIA: I TESTA A TESTA!

Andando alla coperta dei testa a testa nella diretta di Lens Siviglia, possiamo dire che questa partita si è giocata soltanto una volta nella storia: le due squadre infatti non si erano mai incrociate prima, e un’altra curiosità è legata al fatto che nel match del Sanchez Pizjuan era diverso l’allenatore degli andalusi perché, come ricorderete, all’inizio di ottobre José Luis Mendilibar, che ha vinto l’Europa League lo scorso maggio, è stato esonerato in favore di Diego Alonso. Sarà dunque la prima assoluta del tecnico uruguaiano contro il Lens.

All’andata il match era terminato in parità con i due gol che erano stati segnati nei primi 24 minuti. Il Siviglia si era portato in vantaggio con Lucas Ocampos, ma la risposta del Lens era arrivata a metà della prima frazione con la punizione di Angelo Fulgini; dunque questo risultato permette al Siviglia di prendersi una vittoria in trasferta e ancora una volta retrocedere in Europa League, poi da lì la storia potrebbe essere come la ricordiamo visto che la squadra andalusa ha vinto sette volte quel trofeo, verrebbe quasi da dire che il terzo posto nel gruppo B sia stato quasi studiato a tavolino… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LENS SIVIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lens Siviglia sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Lens Siviglia, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

LENS SIVIGLIA: PER IL TERZO POSTO!

Lens Siviglia, in diretta dallo stadio Bollaert-Delelis di Lens, si giocherà alle ore 18.45 di questa sera, martedì 12 dicembre 2023, con in palio il terzo posto del girone B tra le due squadre che sono matematicamente fuori dalla corsa qualificazione dopo aver perso le ultime sfide rispettivamente contro Arsenal e PSV. I francesi disterebbero tre punti dagli olandesi del PSV ma sono già condannati per scontri diretti sfavorevoli. Gli andalusi, di contro, non hanno mai vinto finora e sono meritatamente ultimi con appena due punti all’attivo: dovranno obbligatoriamente battere gli uomini di Haise per centrare il 3° posto, valido l’approdo almeno in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI LENS SIVIGLIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Lens Siviglia. Cominciamo dal modulo 3-4-2-1 che proporrà mister Haise: tra i pali spazio a Samba mentre la linea difensiva sarà composta da Gradit, Danso e Medina. Per gli andalusi, invece, mister Alonso si affiderà al tridente composto da Torres, En-Nesyri e Januzaj. A centrocampo i soliti Sow, Soumarè e Rakitic.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Lens Siviglia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.92, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria della squadra spagnola varrebbe 3.85 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

