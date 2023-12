Video/ Lens Siviglia (2-1) gol e highlights: i francesi retrocedono in Europa League (12 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LENS SIVIGLIA: SINTESI

Il Lens supera il Siviglia e chiude al terzo posto nel girone di Champions League retrocedendo in Europa League, competizione vinta l’anno scorso proprio dal Siviglia che invece è fuori da tutto. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Sergio Ramos ci prova di testa in area, palla fuori. Nampalys Mendy esce per infortunio, al suo posto c’è Neil El Aynaoui. Bel tiro di Rakitic da fuori area, Samba risponde presente. Attacca il Siviglia in maniera insistente, difendono bene i francesi. Rakitic la mette in mezzo da punizione ma non trova nessuno. Djibril Sow riceve un ottimo pallone, controllo sbagliato che favorisce l’intervento dell’avversario. Rakitic riceve dal limite, tiro fuori. La prima frazione termina a reti bianche.

David Costa cade in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono gli estremi del penalty. Adria Pedrosa riceve la sfera in area e tira da distanza molto ravvicinata, la sfera termina contro la traversa! Davvero sfortunato il calciatore del Siviglia. Calcio di rigore a favore del Lens! Boubakary Soumare commette un fallo in area, giallo e calcio di rigore a favore del Lens. Frankowski si presenta sul dischetto e non sbaglia! Tiro alla destra del portiere che non può farci nulla. Facundo Medina commette un fallo in area, calcio di rigore a favore del Siviglia. Sergio Ramos si presenta sul dischetto e la piazza sotto la traversa! Angelo Fulgini! Lens in vantaggio! Sotoca lancia in contropiede il compagno di squadra che non sbaglia! Termina il match, Lens in Europa League, Siviglia fuori da tutto.

IL TABELLINO DI LENS SIVIGLIA

Lens (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, N. Mendy (24’Neil El Aynaoui), Samed, Frankowski; Sotoca, Pereira (72’Fulgini); Wahi (72’Guilavogui).

Siviglia (3-5-2): Dmitrovic; Gudelj, Ramos, Salas; Juanlu, Sow, Soumare, Rakitic, Pedrosa; Torres (70’Rafa Mir), En-Nesyri

AMMONITI: 37’Neil El Aynaoui (L); 61’Soumaré (S); 65′ Salas (S); 75′ Medina (S); 80′ Ramos (S); 85′ Fulgini (L)

MARCATORI: 63’Frankowski (L); 79′ Ramos (S); 90’+6′ Fulgini

