Calciomercato Juventus News/ La cessione di Rovella divide i tifosi. E per sostituirlo… (11 agosto)

Calciomercato Juventus, le ultime news: la cessione di Rovella alla Lazio divide il mondo bianconero

Nella giornata odierna Juventus e Lazio hanno raggiunto un’intesa totale per la cessione di Nicolò Rovella e di Luca Pellegrini. Non sono ancora noti i dettagli e le cifre ufficiali dell’operazione, che dovrebbe comunque portare nelle casse della Vecchia Signora una ventina di milioni. Una cifra che non sembra convincere appieno il mondo della tifoseria juventina, che in parte non ha compreso i motivi che hanno portato alla cessione di Rovella. Infatti, se l’addio di Pellegrini era ormai assodato, quello di Rovella non era affatto certo. E ora che la sua cessione alla Lazio è diventata realtà, molti tifosi sui social hanno espresso il proprio dissenso per l’operazione.

Molteplici i commenti a favore del centrocampista, con frasi come questa: ‘Perchè cedere Rovella, ce ne pentiremo’. E ancora: ‘ma non dovevamo scambiarlo con Milinkovic?’. Insomma tira aria di delusione tra i tifosi della Juventus, che ora aspettano rimpiazzi all’altezza. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, per il dopo Rovella ci sarebbero tre nomi nel taccuino dei dirigenti bianconeri: Habib Diarra dello Strasburgo, Thomas Partey dell’Arsenal e infine Sofyan Amrabat della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, news: De Winter ceduto ufficialmente al Genoa

Tornando alle cessioni, nella giornata di oggi è diventato ufficiale il trasferimento di De Winter al Genoa. Il difensore belga ha superato le visite mediche con il grifone nelle scorse, firmando un contratto pluriennale con la società rossoblu. “Koni De Winter è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore belga, nato ad Anversa il 12/06/2002, arriva dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di acquisto condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Empoli, con cui ha disputato 14 partite nel campionato di Serie A Tim. Benvenuto!”, il comunicato diffuso dal Genoa dopo la firma sul contratto. Per il giovane difensore belga, adesso, può iniziare una nuova avventura.

