Marco Verratti pronto per l’Inter? E’ questa la clamorosa indiscrezione di calciomercato che sta circolando in queste ore e che vede l’ex Paris Saint Germain ed ex Pescara, pronto allo sbarco in Serie A, fra le fila nerazzurre. La voce si è decisamente amplificata in rete, dividendo i tifosi, ma sembra comunque un’ipotesi fantasiosa piuttosto che qualcosa di realmente concreto. A smentire seccamente la vicenda sono stati i colleghi di FcInterNews, secondo cui al momento il nome di Marco Verratti non è fra gli obiettivi della compagine meneghina per la finestra di mercato di gennaio, e ne il club ne tanto meno gli agenti dello stesso calciatore abruzzese hanno confermato, anche timidamente le voci in questione.

C’è uno scoglio insormontabile che infatti rende praticamente impossibile lo sbarco di Marco Verratti all’Inter, ovvero, l’ingaggio mostruoso percepito dallo stesso ex centrocampista della nazionale italiana, leggasi 30 milioni di euro a stagione, circa 2,5 ogni mese, che ovviamente l’Inter non potrà mai equiparare. Nel caso in cui il centrocampista dovesse quindi trasferirsi a Milano dovrebbe ridursi notevolmente il suo ingaggio, almeno di dieci volte, ma al momento non sembra una ipotesi fattibile.

MARCO VERRATTI ALL’INTER? LO SBARCO IN QATAR DAL 2023 E ORA…

Marco Verratti ha lasciato il Paris Saint Germain durante l’estate del 2023, non senza polemiche. Il tecnico Louis Enrique cacciò infatti senza troppi giri di parole il giocatore italiano, che dopo undici stagioni fu quindi costretto a salutare il Parco dei Principi per iniziare la nuova avventura nel calcio arabo, seguendo altri campionissimi come Ronaldo, Benzema e via discorrendo.

E’ stato quindi ingaggiato dall’Al Arabi SC, che milita in Qatar: ora sarebbe pronto all’addio? Forse sì ma bisognerà capire se la Serie A, campionato in cui non ha mai giocato, sarà la sua prossima meta. Marco Verratti ha 32 anni, di conseguenza ha ancora un paio di stagioni sicuramente ad alto livello nelle gambe, e secondo Transfermarkt ha un valore che si aggira attorno ai 18 milioni di euro.

