CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Martial si avvicina, Firmino: “Sono felice a Liverpool”

Calciomercato Juventus news, Martial in arrivo grazie a Ronaldo

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per varie zone del campo in questa finestra estiva di calciomercato. In particolare i bianconeri avrebbero bisogno di un nuovo centravanti dopo l’addio di Alvaro Morata, il cui ritorno dall’Atletico Madrid appare molto complicato se si pensa alla richiesta da 35 milioni di euro per lo spagnolo, la stessa cifra che non è stata spesa per riscattarlo al termine della passata stagione.

Il tecnico Max Allegri sogna di poter riabbracciare Morata ma intanto si valutano anche altri profili come quello di Anthony Martial del Manchester United che, secondo i rumors, potrebbe spingere per lasciare i Red Devils se l’ex juventino Cristiano Ronaldo deciderà effettivamente di restare per un altro anno. Da monitorare poi anche il nome di Luis Muriel dell’Atalanta che sta per prendere Andrea Pinamonti dall’Inter.

Calciomercato Juventus news, Firmino non vuole lasciare Liverpool

Nel frattempo un altro dei candidati a vestire la maglia della Juventus in attacco in questi mesi di calciomercato sembra essersi chiamato definitivamente fuori. Stiamo parlando di Roberto Firmino del Liverpool, attaccante brasiliano che, intervistato da TNT Sport, ha dichiarato di non volere lasciare i Reds spiegando: “Sono molto felice qui a Liverpool. Sono grato a Dio di essere qui a giocare per un grande club con grandi giocatori, e a vincere titoli. La mia volontà è restare. Il mio desiderio è restare qui, voglio rimanere qui, sono felice qui. Quindi questo è tutto ciò che posso dire, voglio restare.”

