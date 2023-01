CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ McKennie piace all’estero, Rabiot via a parametro zero

Calciomercato Juventus news, McKennie verso l’addio ai bianconeri

La Juventus deve ragionar bene prima di muoversi in questa sessione invernale di calciomercato. I bianconeri sono alle prese con diverse importanti spese da sostenere tra cause legali e il risanamento dei conti societari appunto visti i debiti maturati negli scorsi anni e prima di pensare ad aggiungere nuovi innesti all’organico di mister Massimiliano Allegri è necessario valutare qualche cessione che possa fruttare in modo positivo al club.

Nell’elenco dei calciatori che potrebbero quindi lasciare la Juventus in questo senso c’è senz’altro il nome di Weston McKennie, statunitense sotto contratto fino al giugno del 2025. Stando alle indiscrezioni più recenti emerse in questi giorni, la richiesta juventina per il cartellino di McKennie sarebbe non inferiore ai 30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero due squadre in particolare, ovvero il Bournemouth in Inghilterra ed il Borussia Dortmund in Germania.

Calciomercato Juventus news, Rabiot e Di Maria saluteranno Torino

Ci sono anche altri calciatori che sembrano destinati a salutare la Juventus tra questa e la prossima sessione di calciomercato. Il neo Campione del Mondo Angel Di Maria potrebbe infatti tornare a giocare in Argentina al termine della stagione attuale, dopo aver onorato il suo accordo coi piemontesi non avendo potuto offrire il contributo che si aspettava. Pure il vice-campione del Mondo Adrien Rabiot potrebbe abbandonare la Serie A viste le ottime prestazioni fornite in Qatar e la richiesta della madre-agente Veronique da 10 milioni di euro di stipendio per il figlio, ora in scadenza a giugno del 2023. Per il centrocampista potrebbero aprirsi le porte della Premier League dove piaceva al Manchester United.

