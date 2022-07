CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Morata o Arnautovic davanti, Allegri: “Felice di Bremer”

Calciomercato Juventus news, Morata o Arnautovic per il reparto avanzato

In questa finestra di calciomercato estivo la Juventus è attiva su più fronti al fine di potenziare l’organico ed affrontare così nel migliore dei modi la stagione che sta per cominciare. Nello specifico, in attacco i bianconeri pensano sempre ad un nuovo centravanti ed il nome più caldo rimane quello di Alvaro Morata, rientrato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto proprio da parte della Vecchia Signora nonostante sia da sempre un pupillo dell’allenatore Max Allegri.

La Juve non ha voluto saldare i 35 milioni di euro pattuiti in precedenza e starebbe provando ad aggiudicarsi lo spagnolo ancora una volta con la formula del prestito, soluzione questa non gradita ai biancorossi di Simeone che vorrebbero cederlo solo a titolo definitivo. L’amministratore delegato Arrivabene, uscendo dalla sede dell’assemblea di Lega, ha dichiarato: “Novità su Morata? Nessuna. Se lavoriamo per il ritorno di Morata? No.” Secondo Tuttosport, i piemontesi starebbero valutando Marko Arnautovic del Bologna, che chiede non meno di 4 milioni di euro, come possibile alternativa mentre resta più defilato lo svincolato Andrea Belotti.

Calciomercato Juventus news, le parole di mister Massimiliano Allegri

In attesa di novità provenienti dal calciomercato, la Juventus sta per cominciare la tournée negli Stati Uniti ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri si coccola i nuovi acquisti. Come riporta Gazzetta.it, l’allenatore della Vecchia Signora ha dichiarato: “Pogba e Di Maria sono straordinari, poi abbiamo un giovane come Gatti e altri che devo valutare. Sono molto felice dell’arrivo di Bremer, ha le caratteristiche che cercavamo ed è molto fisico. Non ci sono tanti difensori di quel livello in giro e il club è stato molto bravo a sostituire De Ligt prontamente. Sono soddisfatto, adesso però pensiamo alle partite, perché manca meno di un mese all’inizio della stagione.”

