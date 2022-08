CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Muriel per l’attacco e Paredes per il centrocampo

Calciomercato Juventus news, Muriel nel mirino per il reparto avanzato

La Juventus ha il suo bel da fare in questo agosto di calciomercato estivo. Il tecnico Massimilano Allegri avrebbe bisogno di un nuovo attaccante da alternare a Dusan Vlahovic nel corso della stagione che sta per cominciare ed il calciatore più desiderato sarebbe sempre Alvaro Morata, il quale però potrebbe non tornare più dall’Atletico Madrid visto che i Colchoneros lo vorrebbero cedere solamente a titolo definitivo e non in prestito, senza nemmeno fare sconti rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti per il mancato riscatto al termine dell’annata passata.

Per questo motivo i dirigenti juventini stanno valutando anche altri profili ed in queste ore aumentano le quotazioni di Luis Muriel dell’Atalanta. Stando alle indiscrezioni, i piemontesi potrebbero aggiudicarsi il centravanti colombiano per 15 milioni di euro mentre la Dea sta cercando di mettere le mani su Andrea Pinamonti, valutato dall’Inter 20 milioni di euro e seguito però anche dal Sassuolo e dalla Salernitana.

Calciomercato Juventus news, Paredes per sostituire Pogba e McKennie

A centrocampo invece la Juventus è in piena emergenza in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Appena tornato a parametro zero dal Manchester United, Paul Pogba ha rimediato un infortunio che potrebbe comprometterne l’impiego in campo per tutta la prima parte di stagione e le cose non si sono messe bene nemmeno per Weston McKennie, fuori due settimane, ed il giovane Aké, fermo per due mesi. I bianconeri stanno quindi cercando di chiudere in tempi brevi per Leandro Paredes del Paris Saint-Germain dato che l’argentino non è sicuro del posto da titolare agli ordini del nuovo allenatore Galtier ma vorrebbe però essere certo di ritagliarsi spazio al Mondiale con la sua Nazionale giocando con continuità da qui a novembre.

