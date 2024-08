CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PRIMA OFFERTA RIFIUTATA DAI DRAGONI

La Juventus sta ancora ricostruendo il proprio organico in questi giorni di calciomercato estivo con l’arrivo del nuovo allenatore Thiago Motta tra qualche conferma, giocatori in partenza ed altri elementi seguiti con grande interesse. Tra i vari nomi emersi in orbita bianconera nei giorni scorsi figura anche quello di Francisco Conceição, figlio d’arte sotto contratto con il Porto dove veniva appunto allenato dal padre Sergio fino alla scorsa stagione, che farebbe al caso dei piemontesi per migliorarsi in fase offensiva, in particolare lungo le corsie.

La separazione calcistica dal genitore potrebbe spingere Francisco a decidere di tentare un’avventura lontano dal club in cui è cresciuto ed al contempo la Juve potrebbe aggiudicarsi un elemento importante pensando anche alla vicenda relativa a Federico Chiesa, sempre ai margini della Vecchia Signora per scelta del tecnico italo-brasiliano. Tuttavia, secondo quanto rivelato dalla stampa portoghese, il Porto avrebbe rigettato una prima offerta juventina da 5 milioni di euro per il prestito con altri 5 legati ai bonus e 20 per il diritto di riscatto, ritenendola troppo bassa per convincersi a lasciarlo partire.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MCKENNIE POTREBBE TORNARE IN INGHILTERRA

Se da una parte la Juventus sta lavorando sulle operazioni in entrata, non mancano di certo anche qualche manovra di calciomercato in uscita per questa seconda parte di agosto. Un giocatore che potrebbe salutare i bianconeri nell’immediato futuro è Weston McKennie che, stando ai rumors, potrebbe tornare a giocare in Inghilterra dopo l’esperienza vissuta con il Leeds United. Il possibile trasferimento di Billy Gilmour al Napoli potrebbe infatti spingere il Brighton a cercare un sostituto proprio nel texano che, ancora venticinquenne, avrebbe ancora modo di migliorarsi attraverso le prestazioni in campo se gli fosse garantita una maggiore continuità riguardo al proprio impiego.