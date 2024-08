CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NUOVA VOCE DAL PORTOGALLO…

Il calciomercato della Juventus è pronto a decollare su un nuovo obiettivo, un nome emerso negli ultimi giorni: la Juventus ha riaperto infatti i contatti per Francisco Conceiçao, compagno di squadra di un altro giocatore sotto i riflettori per i bianconeri, Galeno, e figlio dell’ex allenatore del Porto, Sergio Conceiçao. Il portoghese classe 2002, sotto contratto fino a giugno 2029, non è stato convocato per le prime gare ufficiali della stagione. Ufficialmente, è stato detto che si tratta di un problema fisico, ma potrebbero esserci anche motivazioni di mercato.

Le trattative tra Juventus e Porto prevedono un prestito con diritto o obbligo di riscatto tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il giocatore ha dato il suo consenso per il trasferimento, ma la Juventus non conferma che la trattativa sia così avanzata. Il Porto, infatti, non ha ancora accettato la formula del prestito e non ci sono stati grandi progressi verso la conclusione dell’affare. Sergio Conceiçao, padre di Francisco, non è però più l’allenatore del Porto, nonostante avesse rinnovato il contratto fino al 2028 e questo potrebbe portare il figlio a cambiare aria.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KALULU SEMPRE PIÙ VICINO

Per il calciomercato della Juventus sono ore decisive per il futuro di Pierre Kalulu. La giornata di oggi, potrebbe segnare la conclusione del trasferimento del difensore francese dal Milan alla Juventus, dopo l’improvvisa accelerazione della trattativa emersa lunedì. I due club hanno trovato un accordo di massima per l’operazione, che prevede un prestito oneroso di 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, più un bonus di 3 milioni e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Kalulu non è stato nemmeno convocato per la sfida a San Siro contro il Monza, valida per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Pur essendo salito sul pullman con il resto della squadra, non è stato inserito nella distinta dei giocatori a disposizione di Fonseca.La Juventus sta ora lavorando per definire gli ultimi aspetti del contratto e avrebbe in programma di confermare il trasferimento solo se Kalulu giocasse almeno il 60% delle partite ufficiali.

