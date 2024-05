Calciomercato Juventus news/ Nodo rinnovi (9) e cessioni-big: il piano per 3 colpi! (29 maggio 2024)

La Juventus cerca un pò di pace dopo gli ultimi mesi ad alta tensione, Cristiano Giuntoli sta programmando il calciomercato da tempo con Thiago Motta. Un lavoro scietifico e profondo che mira a mettere un pò di ordine tra cessioni, rinnovi e nuovi acquisti. E’ una Juventus che a partire da questo calciomercato vuole riscoprire una propria filosofia e identità. Sicuramente Giuntoli è attesa da un vero tour de force in tema di rinnovi. E il tempo non abbonda visto che tra poco i giocatori raggiungeranno le rispettive nazionali, occorre dunque fare presto e bene. I calciatori che scadono nel 2025 sono ben nove, tra questi ci sono anche Chiesa e McKennie, oltre a Rabiot. C’è un discorso tecnico ma anche di paletti economici.

Calciomercato Juventus news: Di Lorenzo a un passo, poi Calafiori e Koopmeiners

La Juventus non vuole fare passi falsi in questo calciomercato, deve capire quali sono gli obiettivi fondamentali e quelli di contorno. Come abbiamo già detto Motta vorrebbe portarsi da Bologna Calafiori che costa non meno di 25 milioni e un certo Koopmeiners che l’Atalanta farà partire per non meno di 45 milioni. Due tasselli fondamentali che vanno a completare la dorsale della Juventus con il confermatissimo Valhovic che spinge Zirkzee verso il Milan. Saranno tante le operazioni di calciomercato, ma la Juventus, che ha le idee chiare, deve fare cassa. Lo farà coi tanti, bravissimi, giovani a partire da Miretti cercato dal Parma disposto a versare i 15 milioni richiesti, così come Iling-Junior e il pezzo pregiato Soulé. Anche Federico Chiesa, al centro di tante trattative di calciomercato, potrebbe portare alla Juventus i soldi per il centrocampista: oltre alla Roma, sul figlio d’arte anche Milan, Napoli e Liverpool. Giuntoli non vede l’ora di scatenare una vera e propria asta. E’ in fase molto avanzata anche l’operazione Di Lorenzo: il terzino ha rotto definitivamente col Napoli e non ne vuol sapere più nulla, nonostante gli sms e le telefonate di Conte. La trattativa di calciomercato è già partita tra Juventus e Napoli: la richiesta di 20 milioni pare trovare tutti d’accordo. Il primo colpo è servito.











