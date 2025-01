CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: GRANDI MANOVRE…

Il calciomercato Juventus potrebbe focalizzarsi su un nuovo obiettivo. Alberto Costa è infatti tornato sotto i riflettori dei bianconeri. Il terzino destro del Vitória Guimarães, già seguito anche dalla Roma, potrebbe rappresentare un obiettivo concreto per i bianconeri nel mercato invernale, in cerca di rinforzi in difesa a causa degli infortuni di Cabal e Bremer e dell’ormai imminente addio di Danilo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il classe 2003 starebbe spingendo per trasferirsi allo Sporting Lisbona, che ha presentato un’offerta di 12 milioni di euro, leggermente inferiore a quella del Brighton.

In questa contesa tra Portogallo e Inghilterra, la Juventus sembra pronta a inserirsi: il club torinese avrebbe già avviato i primi contatti e starebbe preparando un’offerta ufficiale. Anche il Milan aveva valutato il giocatore, ma la pista non si è concretizzata. Cresciuto interamente nel settore giovanile del Vitória Guimarães, dove è approdato a soli 10 anni, Costa si è distinto per le sue doti offensive, contribuendo con assist e giocate decisive. In questa stagione, ha già fornito 3 assist in 20 partite, oltre a un passaggio vincente nella vittoria in Conference League contro il San Gallo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: GIUNTOLI FA IL PUNTO SU ARAUJO E KOLO MUANI

Il calciomercato Juventus punta anche obiettivi importanti come Araujo, che sembra però trattenuto a Barcellona dopo le recenti parole del tecnico Hansi Flick, o Randal Kolo Muani. Prima del derby della Mole contro il Torino, il DS Cristiano Giuntoli. responsabile del calciomercato Juventus, ha fatto il punto sui possibili nuovi acquisti. “Dobbiamo rispettare tanti parametri, economici e tecnici“.

Giuntoli è stato anche più specifico sui possibili arrivi di Araujo e Kolo Muani: “Speriamo che in settimana ci saranno delle novità positive, stiamo guardando all’estero. La Juve è sempre sotto esame“.

