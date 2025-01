CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: FLICK PROVA A “BLOCCARE” ARAUJO

Ne abbiamo parlato spesso negli ultimi giorni, Ronald Araujo è uno dei nomi più caldi per il calciomercato Juventus, anche perché il difensore uruguaiano del Barcellona avrebbe già trovato l’accordo con i bianconeri per sbarcare alla Juventus già a gennaio e fornire a Thiago Motta un rinforzo immediato per la retroguardia, indebolita da alcuni infortuni – Bremer in primis. C’è però ancora un dettaglio non piccolo da tenere presente: manca infatti l’accordo con il Barcellona, che non gradisce le proposte fatte finora dalla Vecchia Signora.

L’allenatore blaugrana Hansi Flick, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa di Spagna che domani il Barcellona giocherà contro il Real Madrid in Arabia Saudita, è stato infatti molto chiaro in proposito: “Voglio Araujo nella mia squadra, è uno dei migliori difensori che ci siano. Ora che è tornato dall’infortunio è disponibile, so che ci sono diverse voci sul suo futuro ma è molto professionale”. Potrebbe fare parte del gioco delle parti, naturalmente, però è un segnale del fatto che il Barcellona non farà partire facilmente Araujo verso la Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PER ARAUJO MANCA L’ACCORDO CON IL BARCELLONA

Oltre all’aspetto tecnico, naturalmente al centro dell’attenzione per Flick, bisogna tenere conto che la trattativa di calciomercato Juventus legata al nome di Araujo dovrà sciogliere anche il nodo della formula dell’eventuale trasferimento in bianconero del difensore uruguaiano. Infatti la Juventus punta per il momento a un prestito secco, salendo al massimo a un diritto di riscatto, mentre il Barcellona chiede un’offerta concreta per monetizzare.

Bisogna tenere conto anche delle recenti difficoltà economiche del Barcellona, che di conseguenza avrebbe bisogno di incassare denaro dall’addio di ogni calciatore che lasciasse la Catalogna. Il messaggio quindi è partito: Araujo è ancora importante per gli spagnoli, che non lasceranno andare via così facilmente. Per le tormentate vicende della difesa della Juventus, che dovrebbe anche perdere Danilo, è un capitolo che annuncia possibili ulteriori complicazioni…

