Calciomercato Juventus news/ Offerte per Mertens e Morata, Allegri: “Paredes…”

La Juventus continua a cercare un calciatore da alternare a Dusan Vlahovic durante la stagione che sta per cominciare in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, i bianconeri avrebbero proposto allo svincolato Dries Mertens un contratto biennale ma il trentaquattrenne, svincolatosi dal Napoli con cui non ha trovato l’intesa per un altro anno, non sarebbe intenzionato a sposare la causa della Vecchia Signora.

Sempre nell’ottica di avere un’alternativa al serbo ed un giocatore che possa anche ricoprire il ruolo di Chiesa visti i guai fisici di quest’ultimo, il preferito di mister Allegri sarebbe Alvaro Morata, rientrato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto per 35 milioni di euro. I dirigenti juventini tenteranno nuovamente di abbassare questa richiesta ma pensando anche ad altri profili come quelli di Luis Muriel dell’Atalanta o di Memphis Depay del Manchester United.

La Juventus prosegue la preparazione in questi frenetici giorni di calciomercato. Al termine dell’amichevole con la Juventus U23, il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport facendo il punto sui nuovi arrivati e commentando l’eventuale interesse per Leandro Paredes del Paris Saint-Germain: “La società ha lavorato bene sul mercato prendendo Bremer, Pogba, Di Maria e Gatti, un giovane interessante. Per quanto riguarda il futuro, vediamo cosa succederà fra entrate e uscite. Sono sicuro che la società lavorerà ancora per allestire una rosa importante come ha sempre fatto. Paredes? Abbiamo Locatelli, Rovella, tanti buoni giocatori… Sono contento così.”

