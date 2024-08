CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ANCORA SANCHO!

Il calciomercato della Juventus non si ferma e continua a esplorare diverse opzioni: Cristiano Giuntoli è determinato a regalare a Thiago Motta un terzo esterno offensivo di alto livello, ma l’operazione dovrà essere realizzata con la formula del prestito. All’inizio del mercato era stato proposto Raheem Sterling, attualmente fuori rosa al Chelsea, e nelle ultime ore è stata avanzata un’offerta concreta al Manchester United per Jadon Sancho. Tuttavia, i due giocatori potrebbero essere coinvolti in un intreccio di mercato.

De Sciglio saluta la Juventus: passa all'Empoli a titolo gratuito/ Bianconeri pagheranno parte di ingaggio

L’offerta di calciomercato della Juventus al Manchester United ha superato le aspettative iniziali, tuttavia, c’è ancora distanza sulla valutazione del cartellino di Sancho e non si è ancora raggiunto un accordo finale, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio dell’inglese, che ammonta a quasi 20 milioni di euro lordi, una cifra che la Juventus non è disposta a coprire interamente. Questo stallo ha portato a un possibile intreccio con Sterling, altro nome sul taccuino bianconero. Secondo quanto riportato da Sky UK, Chelsea e Manchester United si sono incontrati ieri sera per discutere uno scambio tra Sterling e Sancho. In caso di successo, la Juventus dovrà cercare altre alternative sul mercato.

Chiesa al Liverpool/ Calciomercato news: "Felice per questa avventura. Saluto la Juventus" (28 agosto 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NON SOLO LA FIORENTINA PER KOSTIC

Il calciomercato della Juventus deve ancora risolvere diverse questioni legate alle cessioni, tra cui quella di Filip Kostic, esterno d’attacco classe 1992. Dopo essere stato escluso dal progetto di Thiago Motta, Kostic è in cerca di una nuova destinazione lontano dalla Continassa. Fino a pochi giorni fa, sembrava vicino a un trasferimento alla Fiorentina, ma l’affare è sfumato poiché né il giocatore né il club viola erano pienamente convinti della mossa.

Gli ultimi aggiornamenti di mercato indicano un interesse da parte del Southampton, anche se la trattativa è ancora in fase embrionale. Attualmente, non c’è una squadra pronta a fare un’offerta concreta per Kostic, ma l’entourage del giocatore e la dirigenza della Juventus continueranno a lavorare fino alla mezzanotte di venerdì (e anche oltre rivolgendosi al mercato turco e a quello arabo) per trovare una soluzione, sia a titolo definitivo (con la Juventus che chiede 7 milioni) sia in prestito. Se Kostic dovesse rimanere, rappresenterebbe per la Juventus un costo di ammortamento di 6 milioni di euro per le prossime due stagioni, oltre a un ingaggio di 2,5 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Giuntoli tratta per Sancho. Tutti i dettagli per Conceicao (28 agosto 2024)