CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: COLPO SANCHO!

Per il calciomercato della Juventus a tre giorni dalla fine delle trattative l’attenzione si concentra su Sancho. Dopo aver messo a segno nove colpi in questa stagione, Cristiano Giuntoli sta cercando di portare a termine un’operazione che andrebbe ben oltre il semplice completamento della rosa. Inizialmente, i contatti con il Manchester United avevano fatto perdere speranze, specialmente dopo un apparente riavvicinamento tra Sancho e il club inglese.

Tuttavia, con l’inizio del campionato, le tensioni tra l’esterno e Ten Hag sono riemerse, culminando in un nuovo scontro che sembra aver segnato definitivamente la loro relazione. Giuntoli ha avanzato una proposta di prestito oneroso, probabilmente senza diritto di riscatto. Al momento, le parti non sono ancora concordi sulla valutazione finale del giocatore, e potrebbero decidere di riparlarne più avanti. Tuttavia, il nodo cruciale resta l’ingaggio di Sancho: quasi 20 milioni di euro lordi, 9 netti. La Juventus non può permettersi di coprire l’intera cifra, ma potrebbe offrire poco più della metà, fissando un tetto massimo di 5 milioni per dimostrare il proprio impegno.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: COME SI È DEFINITO L’AFFARE CONCEICAO

Il calciomercato della Juventus ha ufficializzato un nuovo acquisto con l’arrivo di Francisco Conceicao, che è atterrato a Torino nella serata di domenica. Il giovane esterno offensivo, proveniente dal Porto, inizia ufficialmente la sua avventura con i bianconeri, come comunicato dal sito ufficiale del club. Conceicao ha superato le visite mediche, prima di apporre la firma sul contratto. L’accordo con il Porto prevede un prestito secco del valore di circa 10 milioni di euro (7 milioni più 3 di bonus), con una clausola di acquisto fissata a 30 milioni che potrà attivarsi l’anno prossimo.

Il giocatore, classe 2002, sarà a disposizione di Thiago Motta a partire dal prossimo incontro della Juventus, previsto per il 1° settembre contro la Roma, questo il comunicato del club: “Juventus Football Club S.p.A. annuncia di aver raggiunto un accordo con l‘FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive di Francisco Fernandes de Conceicao per un corrispettivo di 7 milioni di euro; tale somma potrà aumentare fino a un massimo di 3 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi“.