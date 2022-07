CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pau Torres o Gabriel in difesa, Morata il vice-Vlahovic

Calciomercato Juventus news, Pau Torres o Gabriel al posto di De Ligt

La Juventus ha il suo bel da fare in queste settimane di calciomercato estivo essendo al centro delle trattative con il possibile addio di Matthijs De Ligt, a lungo accostato al Chelsea prima che i londinesi virassero su Kalidou Koulibaly del Napoli ed ora molto vicino al trasferimento al Bayern Monaco dopo i colloqui con il direttore sportivo dei bavaresi, l’ex juventino Hasan Salihamidzic. I bianconeri valutano dunque diversi profili per sostituire l’olandese in maniera adeguata, senza ovviamente poter più puntare su Koulibaly.

Stando alle indiscrezioni più recenti, i profili maggiormente gettonati per rimpiazzare De Ligt sarebbero ora quelli di Pau Torres del Villarreal e di Gabriel Magalhaes dell’Arsenal. Il primo ha una valutazione da 50 milioni di euro ed il suo agente avrebbe già incontrato i piemontesi per un primo sondaggio esplorativo così da capire se il calciatore sarebbe disposto a lasciare la Spagna per trasferirsi a Torino. Per il brasiliano invece, come riporta Sport Mediaset, la Juve starebbe pensando di offrire 40 milioni di euro ai Gunners.

Calciomercato Juventus news, mister Allegri rivorrebbe Alvaro Morata

La difesa non è solo l’unico reparto del campo in cui la Juventus vorrebbe sistemarsi in questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri lavorano infatti anche sul nuovo ritorno di Alvaro Morata, che non è stato riscattato al termine della passata stagione per 35 milioni di euro. Il tecnico juventino Massimiliano Allegri vorrebbe continuare a poter contare sul ventinovenne spagnolo che potrebbe essere alternato a Dusan Vlahovic nel corso della stagione e la dirigenza starebbe preparando un’offerta da presentare all’Atletico Madrid proprietario del cartellino

