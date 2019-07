Calciomercato Juventus news/ Per Lukaku, ok Dybala ma manca qualcosa (ultime notizie)

Il nome di Lukaku si è prepotentemente inserito anche nel calciomercato della Juventus. Il centravanti del Manchester United è diventato oggetto dei desideri della società bianconera, oltre che dell’Inter, così si starebbe per scatenare un vero e proprio duello di calciomercato tra i due club. Secondo il giornalista sportivo Alfredo Pedullà la situazione vedrebbe una Juventus in leggero vantaggio rispetto all’Inter: “Perchè mentre il Manchester United non accetta Ivan Perisic come contropartita dall’Inter, accetterebbe volentieri l’ipotesi di uno scambio con Dybala. Il problema però a quel punto sarebbe rappresentato dal conguaglio chiesto dalla Juventus, che vorrebbe non trenta milioni di euro ma una quindicina che a bilancio darebbero una plusvalenza e quindi la possibilità di incassare”. Di sicuro il tempo stringe sia per la Juventus che per l’Inter, ma la vecchia signora ora sarebbe in posizione di privilegio per Lukaku: “La situazione mette i bianconeri avanti rispetto all’Inter che comunque presenterà un’offerta cash”, ha concluso Pedullà.

Calciomercato Juventus news, Gonzalo Higuain verso l’addio

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare presto la Juventus di Maurizio Sarri. Il desiderio dell’allenatore è chiaro: il centravanti dev’essere ceduto perchè non rientra nei piani tecnici. Secondo le ultime news di calciomercato il direttore sportivo della Juventus, Paratici, avrebbe già avviato i colloqui con gli agenti del giocatore per trovare all’attaccante una nuova sistemazione. Nel corso dei prossimi giorni verrà presa una decisione definitiva sul suo futuro, in attesa anche di un’eventuale offerta da parte della Roma, che in queste settimane aveva manifestato interesse per l’argentino. Petrarchi dovrebbe incontrarlo a Torino per capire la fattibilità dell’operazione e soprattutto le motivazioni del Pipita, che dovrà decidere se aprire all’ipotesi giallorossa o se prendere in considerazione altre strade. Di certo le pretendenti non mancano da Higuain: resta da capire se il suo futuro sarà ancora in Italia o all’estero.

