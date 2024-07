CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Per Todibo servono 35 milioni. Koopmeiners, non è finita (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, INTRIGO TODIBO!

Il calciomercato della Juventus continua a cercare un rinforzo in difesa. L’obiettivo della società bianconera, data la situazione attuale della rosa e con Giuntoli che ha riconosciuto la necessità di gestire alcuni esuberi, è l’acquisto di un difensore centrale. Cabal coprirà il ruolo opposto a Cambiaso, ma serve un titolare che possa giocare al fianco di Bremer. Todibo rimane la prima scelta, con un costo di oltre 35 milioni di euro, fondi che potrebbero essere ricavati dalla cessione di Dean Huijsen.

Il West Ham aveva raggiunto un accordo con il Nizza per l’acquisto di Todibo, basato su una cifra di circa 36 milioni di euro, ma il giocatore ha preferito rifiutare l’offerta, portando il club londinese a ritirarsi dalla trattativa. Ora sembra che la Juventus abbia campo libero per negoziare con il Nizza per Todibo, anche se è probabile che i dirigenti francesi richiedano un’offerta economica simile a quella presentata dagli Hammers. Per questo la volontà di Todibo di unirsi alla Juventus potrebbe rappresentare un punto a favore nella trattativa di calciomercato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PRESSING PER KOOPMEINERS

Per il calciomercato della Juventus un’altra priorità è la zona mediana: Thiago Motta cerca un trequartista capace di fare la differenza, qualcuno che possa penetrare e dividere le difese avversarie. Teun Koopmeiners è l’uomo ideale. La Juventus ha un forte interesse per l’olandese, un potenziale acquisto da 50 milioni di euro che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra. Questo colpo potrebbe aumentare significativamente il valore offensivo della formazione bianconera ed è una priorità per Giuntoli.

Il presidente dei bergamaschi Percassi ha deciso di essere molto chiaro riguardo alla situazione di Koopmeiners, cercando di toglierlo dal mercato. “Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l’Atalanta e non è stata prevista la sua cessione. Lo ripeto, non è mai stata prevista la sua cessione.” Questa affermazione netta potrebbe tuttavia rientrare tra le classiche “bugie bianche” spesso utilizzate dai dirigenti durante il calciomercato: il pressing della Juventus continua ma bisognerà alzare l’offerta economica per l’Atalanta.

