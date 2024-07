CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sorpasso all’Inter per Cabal! Koopmeiners, l’Atalanta fa muro (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FATTA PER CABAL!

Il calciomercato della Juventus fa registrare un clamoroso sorpasso che farà sicuramente piacere ai tifosi: il derby d’Italia tra i bianconeri e l’Inter si disputa non solo sul campo ma anche sul piano delle trattative. L’ultima contesa riguarda un obiettivo nerazzurro che i bianconeri stanno tentando di strappare: Juan Cabal è infatti molto vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Cabal era il nome prescelto dai nerazzurri, ma ora Ausilio e Marotta devono affrontare la concorrenza di calciomercato della Juventus.

Calciomercato Juventus News/ Koopmeiners, l'offerta solamente dopo la cessione di Soulé (17 luglio 2024)

Secondo le ultime informazioni, la Vecchia Signora ha chiuso l’accordo con l’Hellas Verona per l’acquisto del terzini colombiano. Cristiano Giuntoli sta lavorando per risolvere gli ultimi dettagli relativi al trasferimento del 23enne, che andrà a rinforzare la difesa a disposizione di Thiago Motta. Per quanto riguarda le cifre dell’affare, le conferme provengono da L’Equipe: la Juventus dovrebbe versare 12 milioni di euro complessivi nelle casse del Verona, suddivisi in 10 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Avanti tutta su Adeyemi e Koopmeiners, occasione Berardi (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PERCASSI GELA GIUNTOLI

Il calciomercato della Juventus deve però far registrare un passo indietro su un altro fronte. La Juventus infatti sta corteggiando Teun Koopmeiners da mesi e ha già ottenuto il consenso del giocatore per il trasferimento a Torino. Nonostante l’interesse proveniente dalla Premier League, in particolare dal Liverpool, il classe 1998 dell’Atalanta ha manifestato la sua preferenza per la Juventus. Tuttavia, ora il club torinese deve accelerare i tempi e concludere la trattativa con gli orobici, altrimenti la situazione potrebbe cambiare e anche la volontà del giocatore potrebbe iniziare a vacillare.

Calciomercato Juventus News/ Koopmeiners sempre più vicino. Everton su McKennie e Arthur (16 luglio 2024)

A gelare Giuntoli e la Juventus sono arrivate infatti le parole del presidente atalantino Percassi, che ha fatto capire come la trattativa di calciomercato per Koopmeiners sia totalmente in salita per la Juventus: “Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l’Atalanta e non è stata prevista dalla società la sua cessione, sono chiaro, non è mai stata prevista la sua cessione“, ha dichiarato il numero uno dei bergamaschi in occasione della presentazione del nuovo acquisto Ben Godfrey. Parole che lasciano chiaramente intendere come l’Atalanta non sia disposta a scendere di un euro rispetto alla cifra di 60 milioni di euro richiesta per il centrocampista olandese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA