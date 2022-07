CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Rabiot sacrificato per Paredes e Allegri vorrebbe Morata

Calciomercato Juventus news, possibile scambio tra Paredes e Rabiot

La Juventus è alle prese con alcune manovre riguardanti il centrocampo in questa fase del calciomercato estivo. Tornato Pogba a parametro zero, i bianconeri devono cedere un paio di calciatori che non rientrano nei piani della società e dell’allenatore ma al tempo stesso vorrebbero anche un nuovo giocatore da schierare davanti alla difesa ed il nome più caldo in questo senso sembra essere quello di Leandro Paredes, sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024.

Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la Vecchia Signora potrebbe provare a proporre ai francesi uno scambio con Adrien Rabiot, ventisettenne che potrebbe dunque tornare a Parigi. I rumors più recenti riportano dell’interesse del Liverpool e dell’Olympique Lione per Rabiot e ricordiamo che la Juventus potrebbe provare a chiudere per l’argentino Paredes offrendo 20 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Juventus news, mister Allegri rivorrebbe Morata

In attacco la Juventus ha bisogno di un nuovo centravanti entro la chiusura del calciomercato estivo. Il sogno di mister Allegri sarebbe di poter riavere Alvaro Morata, rientrato all’Atletico Madrid che non ha intenzione di concedere sconti rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti per il mancato riscatto dello spagnolo. Se i bianconeri non dovranno trovare l’intesa con i Colchoneros, allora aumenteranno le chances di vedere a Torino uno tra Roberto Firmino del Liverpool, Anthony Martial del Manchester United oppure lo svincolato ex capitano granata Andrea Belotti.

