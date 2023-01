CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Salisburgo, non solo Okafor: piacciono Pavlovic e Sučić

Calciomercato Juventus news, non solo Okafor se parte Vlahovic

La Juventus sta valutando quali mosse di calciomercato effettuare tra questa e la prossima sessione di calciomercato. In attacco i rumors delle scorse settimane hanno evidenziato l’interesse dell’Arsenal nei confronti di Dusan Vlahovic e, sebbene la trattativa per portare il serbo a Londra debba ancora concretizzarsi, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Noah Okafor dell’RB Salisburgo per tutelarsi nel caso appunto in cui dovessero essere costretti a rinunciare al proprio numero sette. Tuttavia, come riporta Tuttojuve.com, la Juve segue anche altri due giocatori di proprietà del Salisburgo.

Calciomercato Juventus news, piacciono anche Pavlovic e Sučić

Nei giorni scorsi avevamo già parlato infatti di Strahinja Pavlovic in chiave calciomercato per la Juventus. Il ventunenne serbo del Salisburgo sarebbe utile per potenziare la difesa nel prossimo futuro mentre per il centrocampo piace pure il ventenne Luka Sučić, anche lui sotto contratto con la società austriaca.

Calciomercato Juventus news, niente da fare per Soulé alla Sampdoria

Chi non dovrebbe lasciare la Juventus da qui alla fine della sessione invernale di calciomercato è Matìas Soulé. Il diciannovenne argentino ha diversi estimatori sia in Serie A che in Serie B così come in casa bianconera, dove il tecnico Massimiliano Allegri lo tiene in grande considerazione. Per questo motivo i piemontesi avrebbero detto di no alla Sampdoria per il trasferimento in prestito del giocatore. I blucerchiati in questi giorni avevano anche registrato l’impossibilità di avere Daniele Rugani sempre a titolo temporaneo.

