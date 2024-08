Calciomercato Juventus News, Galeno obiettivo numero uno

Proseguono le mosse della nuova Juventus di Thiago Motta, il tecnico bianconero ha già messo nel mirino le prossime pedine del calciomercato Juventus dopo i vari acquisti già completati e quelli in stand-by per il momento come Koopmeiners, il fronte più caldo in questo momento per i torinesi è quello dell’esterno offensivo, con il nome di Galeno del Porto salito in cima alle gerarchie del mister italo-brasiliano.

La trattativa con i Dragoes non sarà certo facile, visto che le richieste dei portoghesi si aggirano intorno ai 30-35 milioni di euro per un giocatore che nella passata stagione ha raccolto 47 presenze mettendo a segno ben 16 gol e sfornando 12 assist, che garantirebbe una qualità sicuramente notevole all’attacco della Vecchia Signora che molto presto rimarrà orfano di Federico Chiesa, l’esterno offensivo che piace all’Inter, con il club di Oaktree che potrebbe tentare l’affondo già nelle prossime settimane per strappare il calciatore ai bianconeri, ormai convinti a separare le strade con il figlio d’arte, intanto stando agli ultimi aggiornamenti di Sky Sport Galeno è la prima scelta per l’attacco della Juventus.

Calciomercato Juventus, resta da sciogliere il nodo Chiesa

Mentre si vocifera di uno scambio ipotetico con l‘Inter per Davide Frattesi, Thiago Motta continua a pensare e immaginare la sua Juventus senza Federico Chiesa, l’esterno bianconero che saluterà già questa estate il club torinese per sposare una nuova società, che potrebbero essere proprio i campioni d’Italia in carica.

Intervenuto a Sky Sport nelle scorse ore, l’allenatore bianconero si è soffermato sul calciomercato Juventus svelando come Chiesa sia ormai fuori dal progetto tecnico: “Sì, è un tema di mercato, sia per lui che per gli altri che sono rimasti, ad eccezione di Miretti che è infortunato. Noi siamo stati chiari all’interno, parlando con tutti i ragazzi, abbiamo giocatori forti, abituati con la continuità, in questo momento altrove la società sta cercando soluzioni”. Non tramonta intanto il sogno Koopmeiners a centrocampo, anche se l’Atalanta difficilmente si priverà di un big dopo il grave infortunio rimediato da Gianluca Scamacca, che vista la rottura del crociato sarà costretto a stare ai box almeno per sei mesi.

