Calciomercato Juventus News/ Si sblocca l’affare Douglas Luiz, Barrenechea all’Aston Villa (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MCKENNIE NON TROVA L’ACCORDO CON L’ASTON VILLA

Il calciomercato Juventus vede l’ennesimo colpo di scena per quanto riguarda l’affare Douglas Luiz. Il centrocampista dell’Aston Villa, con cui la squadra bianconera ha già da tempo un accordo, sembrava addirittura sfumare sul più bello nella giornata di ieri dopo che non era stato trovato l’ok definitivo da parte di McKennie, uno dei giocatori coinvolti nello scambio.

L’altro calciatore è Samuel Iling Junior che invece si dice entusiasmo di ritornare in patria, lui inglese di nascita e con un passato nell’academy del Chelsea prima di volare verso Torino. Da lì in poi il percorso dalla Primavera alla Prima Squadra, aumentando il suo valore e segnando le prime reti tra i Professionisti. Come detto, l’unico intoppo era quello dell’ex Schalke che non ha inevitabilmente complicato la situazione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SVOLTA DECISIVA: BARRENECHEA NELLA TRATTATIVA

La svolta del calciomercato Juventus arriva dall’Argentina. L’Aston Villa è infatti consapevole che trattenere controvoglia Douglas Luiz, ormai mentalmente già a Torino, sarebbe controproducente per tutti. Dunque dopo il nodo legato a McKennie, le due squadre si sono incontrate per capire quale potesse essere la soluzione migliore in sede di trattativa.

Il club inglese ha sondato il terreno per Matias Soulé, ma la Juventus non vuole inserire l’ex Frosinone in questa trattativa di calciomercato. A proposito, bisognerà capire se il motivo è perché la Juve vuole puntare sul classe 2003 o se invece semplicemente preferirebbe guadagnarci da una cessione a parte. In ogni caso, a quel punto l’Aston Villa ha fatto il nome di Enzo Barrenechea, un profilo che i bianconeri sarebbero più disposti a sacrificare.

Naturalmente tra McKennie e Barrenechea c’è una differenza di valore e dunque i bianconeri dovranno offrire non più i 18/20 milioni in caso di scambio con Iling e l’americano bensì arrivare a 25 di parte cash per colmare il gap economico. Questo non dovrebbe essere un problema, anzi, le squadre sono al momento soddisfatte dell’accordo trovato in poco tempo e sono pronte a limare gli ultimi dettagli.











