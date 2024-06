Calciomercato Roma/ Matias Soulé piace anche alla Lazio. Spunta il nome di Riquelme (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ANCHE LA LAZIO SU MATIAS SOULÉ

Giorni di riflessione per il calciomercato Roma che fatica ancora ad entrare nel vivo dopo l’insediamento di Ghisolfi che sta studiando la situazione in cerca delle giuste occasioni per rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Il nome più caldo degli ultimi giorni è quello di Matias Soulé della Juventus che è entrato nel mirino della Roma per rinforzare il reparto offensivo e fornire un’alternativa di grande qualità ad un Paulo Dybala spesso non al meglio per infortunio e con forti voci di calciomercato intorno. Sul talento ex Frosinone, però, anche la Lazio del ds Angelo Fabiani ha provato a chiedere informazioni alla Juventus con l’idea di portare alla corte di Baroni un’esterno mancino in grado di dare grande variabilità alla fase offensiva biancoceleste. Nelle prossime ore sarà quindi derby per Matias Soulé che vivrà quest’estate come una delle più importanti della sua carriera arrivata dopo una stagione dove ha stupito tutti trascinando il Frosinone oltre i suoi evidenti limiti tecnici e tattici.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SPUNTA RODRIGO RIQUELME PER L’ESTERNO

Il calciomercato Roma, però, non si ferma su Matias Soulé perché Ghisolfi è alla ricerca di attaccanti che possano completare il reparto offensivo e sembra aver messo gli occhi anche su Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid. Il talento spagnolo è uno dei preferiti di Simeone ma si trova in una situazione dove è continuamente in ballottaggio con Samuel Lino che gli sta togliendo minutaggio importante. Riquelme potrebbe lasciare Madrid e l’Atletico chiede una cifra intorno ai 25 milioni per lasciar partire il classe 2000 che non è incedibile ma comunque importante per il gioco proposto da Diego Simeone. Rimane da monitorare anche la situazione di Federico Chiesa che rimane tra i preferiti di De Rossi e Ghisolfi ma ha dichiarato di non voler pensare al suo futuro prima della fine di Euro2024 dove si trova impegnato con l’Italia di Luciano Spalletti. La Juventus lo vorrebbe cedere e la Roma continua ad essere vigile sulla situazione Chiesa per portare a De Rossi uno dei giocatori italiani più incisivi del campionato.











