CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Si seguono Verde e Milenkovic, l’Empoli vorrebbe Rugani

Calciomercato Juventus news, Verde e Milenkovic nel mirino bianconero

In questi frenetici giorni di calciomercato estivo la Juventus è molto attiva su più fronti al fine di sistemare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri in vista della stagione che sta per cominciare. In difesa i bianconeri continuano a sfidare l’Inter per Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina tra un anno, ovvero nel giugno del 2023. L’agente Ramadani rimane aperto ad ascoltare tutte le pretendenti consapevole che l’assistito viene valutato non meno di 15 milioni di euro dai viola che vorrebbero rinnovargli il contratto.

Oltre alla difesa si pensa anche all’attacco: viste le difficoltà nell’arrivare a Nicolò Zaniolo della Roma, che lo valuta 50 milioni di euro e che non vorrebbe privarsene nell’immediato futuro tantomeno per darlo ad una diretta rivale, la Vecchia Signora sta pensando al profilo di Daniele Verde, legato allo Spezia fino al giugno del 2025. L’ala destra potrebbe essere un’alternativa utile durante l’anno considerando anche che nemmeno il Sassuolo vuole liberare un altro nome caldo per i bianconeri come quello di Domenico Berardi.

Calciomercato Juventus news, Daniele Rugani potrebbe tornare all’Empoli

Oltre ai nuovi innesti in entrata, in casa Juventus si ragiona anche su alcune partenze in questi mesi di calciomercato. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, l’Empoli starebbe provando a sondare il terreno per tentare di riavere Daniele Rugani anche se il giocatore percepisce un ingaggio importanto per gli standard dei toscani che dovranno anche lavorare sulla formula dell’operazione.

