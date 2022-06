Calciomercato Juventus news/ Sondaggio per De Paul, spunta Berardi

Calciomercato da protagonista per la Juventus di Andrea Agnelli, pronta a chiudere due colpi. Il primo è Paul Pogba: la fumata bianca sembra sempre più vicina, il ritorno del francese a Torino è una formalità. Psg e Real Madrid si sono defilate, il classe 1993 sarà il top player della mediana di Massimiliano Allegri: restano da definire gli ultimi dettagli, ma ci siamo.

Bianconeri al lavoro anche per un colpo per la fascia destra. Si è raffreddata la pista che porta a Angel Di Maria: l’argentino sta valutando il suo futuro, anche se il Barcellona si è chiamato fuori. Torna di moda Domenico Berardi: secondo quanto riportato da Tuttosport, è imminente un summit con il Sassuolo per parlare del trasferimento in bianconero dell’ala calabrese. Sulle sue tracce c’è anche il Milan.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: SONDAGGIO PER DE PAUL

Per la fascia sinistra l’obiettivo di calciomercato della Juventus è ormai chiaro: parliamo di Filip Kostic, reduce da un’annata eccezionale con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Sponsorizzato dal connazionale Vlahovic, l’ala ha già un accordo di massima con la dirigenza bianconera. Resta da trovare la quadra con la compagine di Bundesliga. Per la corsia mancina di difesa, invece, nel mirino c’è Cambiaso: il giovane di proprietà Genoa è stata una delle poche note positive della stagione rossoblu, ma c’è da battere la concorrenza di Inter e Siviglia. Infine, torna di moda Rodrigo De Paul per il centrocampo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno sondato il terreno con l’Atletito Madrid per parlare dell’argentino, già accostato alla Vecchia Signora nelle scorse sessioni di mercato. I rojiblancos non hanno intenzione di fare sconti al club di Agnelli: 40 milioni di euro per il cartellino dell’ex Udinese, trattativa in salita.

