CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sorpasso per Mancini, il punto su Arthur e Kean

Calciomercato Juventus news, Arthur e Kean rimangono in bilico

In questo agosto di calciomercato estivo la Juventus è ancora al lavoro per sistemare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri per la stagione appena cominciata. I bianconeri potrebbero effettuare ancora uno o due innesti per potenziare la rosa che però dovrebbe allo stesso tempo essere un po’ snellita lasciando partire quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e/o della società. In questo speciale elenco figurano i nomi di Arthur Melo e di Moise Kean, il cui futuro rimane incerto per entrambi.

L’attaccante azzurro potrebbe infatti salutare Torino dopo i nuovi problemi disciplinari di cui si è reso protagonista nelle ultime settimane e la Vecchia Signora ha provato inutilmente ad inserirlo in uno scambio con l’Atalanta per avere Luis Muriel. Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano si registra l’interesse del Valencia di mister Gattuso che in conferenza stampa a margine del successo sul Girona ha spiegato: “Spero che riusciremo a portare 2-3 giocatori per essere più competitivi e penso che la cosa più importante sia guardare bene lo stipendio, che è il problema. Penso che completeremo in queste settimane la rosa.”

Calciomercato Juventus news, sorpasso sul Milan per Tommaso Mancini

La Juventus è da sempre una delle società più attente ai giovani talentuosi e questa finestra estiva di calciomercato non fa eccezione. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero vicinissimi ad aggiudicarsi il diciottenne Tommaso Mancini, di proprietà del Vicenza. Per l’attaccante si era mosso il Milan che aveva pure raggiunto l’accordo con i biancorossi per 2/3 milioni di euro ma le ulteriori richieste della famiglia del giocatore hanno fatto saltare l’affare. Ora i piemontesi sarebbero in pole position nella corsa a Mancini così da averlo a disposizione per la Primavera e la squadra Under 23 battendo la concorrenza non solo del Milan ma pure dell’Empoli, del Villarreal ed anche del Borussia Dortmund.

