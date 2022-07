CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ufficiale Di Maria, in difesa Gabriel o Koulibaly

Calciomercato Juventus news, Gabriel o Koulibaly in difesa

La Juventus è una delle squadre più attive in fine settimana di calciomercato estivo. Oggi i bianconeri riabbracceranno ufficialmente Paul Pogba, alle prese con visite mediche e firma, ma i dirigenti continuano a lavorare sia in entrata che in uscita. La situazione riguardante il reparto arretrato verte infatti attorno alla cessione di Matthijs de Ligt, conteso da Bayern Monaco e Chelsea, e chi potrebbe dunque sostituirlo.

Il sogno della Juve è rappresentato da Kalidou Koulibaly del Napoli, club che pare tutt’altro che intenzionato a lasciarlo partire specialmente per approdare in una diretta rivale, e l’alternativa è rappresentata da Gabriel, come spiega Tuttosport. Sotto contratto con l’Arsenal fino al giugno del 2024, il ventiquattrenne brasiliano sarebbe dunque il primo profilo su cui puntare in caso di fumata nera per l’africano. Più defilato invece Gleison Bremer del Torino, da tempo accostato all’Inter.

Calciomercato Juventus news, ufficiale il tesseramento di Di Maria

Aspettando Pogba, la Juventus ha reso ufficiale il tesseramento di un altro campione per questa finestra di calciomercato, ovvero Angel Di Maria. Nel comunicato si può leggere: “Un campione che fa cantare la palla, che ubriaca con i suoi dribbling fulminanti, che eleva il mancino a livello di poesia pura, che incanta ogni qual volta accende il gioco con una sua fiammata. Lui è uno che ci mette tutto: talento, corsa, sudore, impegno, classe, carisma. E, ovviamente, cuore, come mostra al mondo ogni volta che esulta. Lui è Angel Di Maria. Ed è un giocatore bianconero. Bienvenido, Fideo!” Lo stesso argentino ha dichiarato al canale Twitch della società: “È una nuova tappa, sono molto felice e contento. Sono stato nelle migliori squadre di ogni Paese, qua in Italia la squadra migliore è la Juventus. So che non ha vinto la Coppa Italia e lo Scudetto, la motivazione principale è stata quella di venire qui e vincere tutto con la Juve. Voglio vincere più titoli possibili, giocare nella Juve ti dà la possibilità di farlo. Perché ho scelto la 22? Mi ha ricordato la Champions League vinta col Real Madrid e so che la Juventus vuole vincerla. Cosa prometto ai tifosi? L’impegno, il sacrificio e la mentalità di vincere il maggior numero di trofei possibili.”

