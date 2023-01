CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ufficiale McKennie al Leeds, Di Maria: “Mi piacerebbe..”

Calciomercato Juventus news, ufficiale Weston McKennie al Leeds United

La Juventus nelle scorse ore ha completato un’operazione di calciomercato in uscita utile per sistemare il bilancio. I bianconeri hanno infatti completato la cessione del centrocampista Weston McKennie al Leeds United in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 34,5 milioni più altri 4,5 milioni di bonus. Nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito juventino si può leggere: “Grazie, Weston, e buona fortuna! Dopo due anni e mezzo le strade di McKennie e della Juventus si separano. E si dividono dopo aver vinto insieme due trofei: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, i primi titoli da calciatore professionista con un club. In questa seconda parte di stagione Weston vestirà la maglia del Leeds United.”

Chi non dovrebbe proseguire la sua avventura con la Juventus nella prossima sessione di calciomercato è Angel Di Maria. In scadenza a giugno, l’argentino potrebbe non rinnovare il suo contratto specialmente se i bianconeri non si dovessero qualificare alla prossima Champions League. Intervistato in esclusiva da Tyc Sports, il Fideo ha parlato del possibile ritorno in patria spiegando: “Mi piacerebbe tornare a giocare al Rosario Central, ma arriverà il momento. Adesso sono concentrato sulla Juventus, abbiamo la Coppa Italia e l’Europa League che sono i nostri obiettivi. L’unica cosa che voglio fare adesso è ribaltare questa situazione e conquistare più punti possibili”.

Calciomercato Juventus news, niente da fare per Maehle e Karsdorp

Come annunciato anche dal tecnico Massimiliano Allegri, in casa Juventus non dovrebbero esserci particolari sorprese per questo finale di calciomercato invernale. I bianconeri sembravano interessati ad un nuovo esterno difensivo visto il rendimento altalenante di Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno, ed i nomi più caldi erano quelli di Joakim Maehle dell’Atalanta e Rick Karsdorp della Roma. Il primo viene valutato non meno di 15 milioni di euro, troppi per le attuali finanze della Juve che deve rinunciare pure alla corsa all’olandese, per il quale si ipotizza un reintegro in squadra dopo i problemi avuti con mister Mourinho.

