CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ufficiale Milik, Nedved: “Altri acquisti? Non so”

La Juventus sembra aver concluso il tormentone di calciomercato relativo all’acquisto di un nuovo attaccante con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Arkadiusz Milik dall’Olympique Marsiglia. Perso Morata, che costava troppo per riprenderlo dall’Atletico Madrid, e abbandonata la pista Depay, a causa della richiesta ritenuta eccessiva sull’ingaggio, i bianconeri hanno virato forte sul polacco ex Napoli chiudendo l’operazione in pochi giorni. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto in favore della Vecchia Signora.

Ecco la nota pubblicata sul sito dei piemontesi: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique de Marseille per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz Krystian Milik a fronte di un corrispettivo di € 0,8 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,1 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 0,8 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 7,0 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 2,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.

Ieri sera la Juventus ha assistito ai sorteggi per i gironi di Champions League, occasione ideale anche per parlare un po’ di calciomercato. Il vice presidente bianconero Pavel Nedved ai microfoni dei giornalisti presenti ha infatti commentato: “Un girone piuttosto complicato. Abbiamo chiuso il reparto avanzato con l’arrivo di Milik. Paredes? Non so quanti acquisti faremo ancora perché abbiamo molta fiducia nei giocatori che ora sono infortunati.” I bianconeri potrebbero ancora muoversi per sistemare l’organico e il nome caldo rimane quello di Leandro Paredes del Paris Saint-Germain ma l’argentino potrebbe sbarcare a Torino probabilmente solo in caso di qualche cessione in mezzo al campo.

