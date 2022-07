CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Valencia su Arthur, idea De Jong e Rabiot in stand-by

Calciomercato Juventus news, sostituire Pogba a centrocampo

In questa sessione di calciomercato estivo i dirigenti della Juventus si vedono costretti a rivedere i propri piani per quanto riguarda i movimenti in entrata ed in uscita. Il ritorno di Paul Pogba, di nuovo a Torino dopo essersi svincolato dal Manchester United, non ha infatti sistemato la squadra a centrocampo visto l’infortunio patito dal francese, costretto a rimanere fermo ai box forse fino a dopo il Mondiale in Qatar proprio per non dover saltare la rassegna iridata con la sua Nazionale.

Per questo motivo i bianconeri stanno valutando i profili di diversi calciatori per quel ruolo senza dimenticare comunque a sfoltire la rosa. Il brasiliano Arthur rimane infatti in partenza e per lui in queste ore si sarebbe mosso il Valencia, guidato da mister Gattuso in panchina. In uscita dalla Juve ci sarebbe poi pure Adrien Rabiot che piace molto al Monaco ma la società del Principato non sarebbe in grado di offrirgli i 7 milioni di euro percepiti in Piemonte.

Calciomercato Juventus news, ipotesi De Jong dal Barcellona

Un’opzione inaspettata per il centrocampo in questo weekend di calciomercato potrebbe essere rappresentata da Frenkie De Jong del Barcellona per la Juventus. Secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola di AS, l’olandese non vuole ridursi lo stipendio nè essere ceduto a titolo definitivo ad una squadra che non giochi la Champions League e potrebbe dunque essere ceduto con la formula del prestito. Proprio per questo il venticinquenne avrebbe respinto il corteggiamento del Manchester United nei suoi confronti e starebbe aspettando novità provenienti dal Bayern Monaco o appunto dalla Juventus.

