CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Vlahovic e Rabiot, possibile addio senza la Champions

Calciomercato Juventus news, Vlahovic e Rabiot potrebbero partire

La Juventus deve rivedere i propri piani in fase di calciomercato a causa della penalizzazione di 15 punti inflittale dalla giustizia sportiva nella giornata di ieri. Ora al decimo posto in campionato con 22 punti, i bianconeri dovranno lottare parecchio per tornare a conquistare un posto che valga loro l’accesso nelle competizioni europee e, in caso di mancato accesso alla prossima Champions League, saranno necessari sacrifici importanti. Il serbo Dusan Vlahovic ed Adrien Rabiot potrebbero infatti essere sacrificati per ragioni di bilancio o spingere per la cessione in una squadra che disputi la massima competizione continentale e per questa ragione le porte della Premier League rimangono aperte per entrambi. Il francese, tramite la madre-agente Veronique, potrebbe tornare a parlare con il Manchester United mentre Vlahovic è stato accostato all’Arsenal da alcune settimane.

Calciomercato Juventus news, Jakub Kiwior passa all’Arsenal

La Juventus deve prendere atto del primo acquisto di calciomercato mancato in questa fredda sessione invernale. Lo Spezia sta infatti cedendo Jakub Kiwior all’Arsenal per 25 milioni di euro lasciando i bianconeri a bocca asciutta nonostante seguissero il polacco dalla scorsa estate. Come riporta Tuttomercatoweb.com, la Vecchia Signora non si sarebbe spinta oltre i 12 milioni di euro senza dunque neanche lontanamente avvicinarsi alla proposta dei Gunners che hanno battuto pure la concorrenza rappresentata dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus news, niente da fare per Nicolò Zaniolo

La Juventus dovrebbe inoltre rinunciare ad un altro obiettivo di calciomercato. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, in rotta con l’ambiente giallorosso e dunque prossimo alla cessione vista anche la mancata convocazione per la prossima sfida in campionato della Roma. Accostato a Tottenham, Leicester City, Newcastle, West Ham, Napoli e Milan, l’azzurro non arriverà a Torino dato che i bianconeri non si possono al momento permettere di effettuare un’operazione in entrata da almeno 35 milioni di euro.

