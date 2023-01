CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Vlahovic in partenza, Holm come vice-Cuadrado

Calciomercato Juventus news, sei big sulle tracce di Dusan Vlahovic

La penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva potrebbe costringere la Juventus a rivedere i propri piani relativi al calciomercato. I bianconeri sono infatti al momento lontani dalla qualificazione alla Champions League e in caso di mancato accesso alla massima competizione europea potrebbero veder partire diversi elementi presenti in rosa, come ad esempio Dusan Vlahovic. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, sulle tracce dell’attaccante serbo, valutato almeno 90 milioni di euro, ci sarebbero addirittura sei delle più grandi squadre del nostro continente ovvero Bayern Monaco, Barcellona, Paris Saint-Germain e le inglesi Arsenal, Chelsea e Manchester United. Se una di queste compagini dovesse farsi avanti con la Juve portando un’offerta congrua alla richiesta dei piemontesi e se questi non dovessero disputare la Champions, allora Vlahovic potrebbe già lasciare Torino.

Calciomercato Juventus news, McKennie è vicinissimo al Leeds United

Intanto la Juventus si sta preparando a cedere Weston McKennie in questa finestra invernale di calciomercato. Il centrocampista statunitense, pur essendo tenuto in grande considerazione da mister Massimiliano Allegri, sarebbe infatti ormai ad un passo dal trasferimento in Inghilterra al Leeds United per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro. Il denaro incassato da quest’operazione non verrà presumibilmente reinvestito sul mercato in entrata ma verrà piuttosto utilizzato per sistamare i conti del club visti gli ingenti debiti accumulati negli ultimi anni.

Calciomercato Juventus news, piace Holm dello Spezia per la corsia

Difficile dunque che la Juventus operi in entrata per questi giorni finali di calciomercato invernale. Tuttavia, c’è un nome che sembra interessare parecchio la Vecchia Signora e si tratterebbe di Emil Holm, terzino destro di proprietà dello Spezia con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2026. I liguri non hanno alcuna intenzione di perdere altri giocatori importanti dopo la storica cessione da record di Kiwior all’Arsenal ma i piemontesi stanno pensando di aggiudicarsi nel prossimo futuro un calciatore che possa sopperire alla mancanza di Cuadrado, in scadenza a giugno e vittima quest’anno di diversi infortuni.

