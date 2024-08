CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NICO GONZALEZ È ARRIVATO A TORINO: OGGI LE VISITE MEDICHE POI LA FIRMA

Servirà tutta la sessione estiva al calciomercato Juventus per consegnare una rosa completa a Thiago Motta che è alla ricerca di varietà e qualità per competere al meglio all’interno di una lunga stagione che rivedrà i bianconeri in Champions League. Cristiano Giuntoli ha da poco chiuso la trattativa con la Fiorentina per l’acquisto di uno dei giocatori da collocare nella sua nuova trequarti che ha ben figurato in casa contro il Como nella prima giornata di Serie A. Nico Gonzalez è arrivato a Torino oggi e farà le visite mediche prima di firmare il contratto e chiudere una trattativa che costerà al calciomercato Juventus 8 milioni di prestito oneroso prima di un obbligo di riscatto a 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus. All’argentino spetterà un quinquennale a 3,5 milioni di euro a stagione per andare a completare una rosa con il disperato bisogno di varietà da mettere dietro ad un Dusan Vlahovic ancora troppo impreciso.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ORA GIUNTOLI FARÀ ALL-IN SU KOOPMEINERS

Chiuso Nico Gonzalez, il calciomercato Juventus si concentrerà ulteriormente sul trequartista con la trattativa per Teun Koopmeiners che continua ad essere in piedi ma ancora lontana dalla chiusura. L’accordo dell’olandese con la Juventus ha indispettito l’Atalanta che sta facendo di tutto per trattenerlo e continua a chiedere i famosi 60 milioni di euro per liberarlo e completare l’ennesima maxi plusvalenza. In casa Juventus rimane alto l’ottimismo intorno a questa trattativa che sarebbe la ciliegina sulla torta di un calciomercato di alto livello che potrebbe subito riportare i bianconeri a lottare per lo Scudetto e tornare competitivi in Champions League. Per adesso è ancora tutto fermo ma tra qualche giorno, la trattativa si potrebbe sbloccare anche per la vicinanza alla fine di questa sessione di mercato che crea pressioni all’Atalanta alla ricerca di un sostituto di Koopmeiners.