CALCIOMERCATO JUVENTUS: ARRIVANO NICO GONZALEZ E CONCEICAO

La Juventus batte gli ultimi colpi di calciomercato e regala altri due rinforzi a Thiago Motta: si tratta di Nico Gonzalez e Conceicao jr. La società bianconera ha sbloccato prima la trattativa con la Fiorentina, poi ha raddoppiato prendendo il figlio dell’ex calciatore dal Porto. Così l’allenatore bianconero avrà gli esterni offensivi che aveva chiesto per completare la rosa, mentre nelle prossime ore si attende che venga sbloccata anche la trattativa con l’Atalanta per il centrocampista Teun Koopmeiners.

Per quanto riguarda Nico Gonzalez, l’affare è da 38 milioni di euro tra parte fissa e bonus (8 milioni di prestito oneroso, 25 di obbligo di riscatto e 5 di bonus), invece per quanto riguarda Francisco Conceiçao, arriverà a Torino dal Porto con la formula del prestito oneroso da 7 milioni di euro più bonus con diritto di riscatto. Il primo dovrebbe arrivare a Torino entro domenica per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto da 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2029.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: DUE RINFORZI PER LE FASCE

Per la Fiorentina la cessione del calciatore argentino alla Juventus è una telenovela di calciomercato che si conclude, visto che l’operazione era in ballo da settimane e il giocatore argentino aveva lasciato intendere chiaramente di voler andare via, infatti si è allenato a parte e non è stato mai convocato per le partite. Pare sia stato decisivo l’ultimo rialzo della Juventus, che si è avvicinata ai 40 milioni di euro chiesti dal club toscano per procedere con la cessione.

Si tratta di un’altra cessione di un talento alla rivale bianconera, dopo Chiesa e Vlahovic e ancor prima Bernardeschi. Accelerazione anche sull’asse Torino-Porto, visto che è stato sbloccato il prestito secco oneroso del figlio d’arte portoghese da 7 milioni di euro, mentre 2 dovrebbero essere quelli di bonus. Ma nei 7 sarebbe previsto anche il pagamento dell’ingaggio del calciatore portoghese, anche lui atteso entro la giornata di domenica in Italia per chiudere l’affare.

