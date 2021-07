CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Niente da fare per Donnarumma, in uscita c’è Demiral

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ALLEGRI TIENE SZCZESNY

La Juventus è come di consueto da tempo al lavoro per migliorare il proprio organico in vista della prossima annata calcistica tramite questa sessione di calciomercato estivo cominciata ufficialmente da un paio di giorni. I ruoli da sistemare nelle idee della dirigenza per i vari reparti sono diversi ma pare essere abbastanza definita la situazione per quanto riguarda il portiere visto che i rumors raccontano della volontà del nuovo allenatore Massimiliano Allegri di continuare a puntare sul polacco Wojciech Szczesny. L’ex romanista dovrebbe dunque essere l’estremo difensore titolare per i bianconeri anche nel 2021/2022 bloccando così gli eventuali discorsi concernenti il trasferimento di Gianluigi Donnarumma dal Milan a Torino. In panchina dovrebbe inoltre rimanere Mattia Perin che preferirebbe essere impiegato con maggior costanza magari altrove ma la Juventus non vuole assolutamente svenderlo alla prima società dei turno.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, DEMIRAL AI SALUTI

Detto della porta e della permanenza sia di Szczesny che di Perin, chi potrebbe salutare la Juventus in questa sessione di calciomercato è un elemento del centrocampo come Merih Demiral. Il ventitreenne turco ha collezionato 24 apparizioni in bianconero senza segnare alcuna rete ma anche qui la scelta della Juventus dovrebbe essere uguale a quella adottata per l’ex portiere del Genoa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Vecchia Signora non si priverà di Demiral per una somma inferiore ai 35-45 milioni di euro, valutando anche gli eventuali bonus da integrare nell’operazione. Gli estimatori maggiori di Demiral per ora si trovano in Inghilterra ma le offerte concrete non sono ancora state presentate alla Juventus.

